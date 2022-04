iPhone 14 poderá chegar em 4 versões diferentes

Será no início do outono que Apple irá colocar no mercado os seus novos smartphones, se nenhum incidente a impedir. Assim, em setembro o mundo deverá ficar a conhecer os novos iPhones 14.

Apesar de ainda faltar algum tempo até lá, já existem alguns rumores e agora parece surgir mais uma evidência do que estará para vir.

À medida que os rumores relativos aos próximos lançamentos de smartphones da Apple aumentam, modelos físicos para os smartphones começam também a aparecer. Surgiram na rede social chinesa Weibo os primeiros modelos em alumínio que poderão dar origem à versão final da construção dos vários smartphones da Apple da série 14.

Os quatro modelos revelados mostram os possíveis designs de produção, com indicação dos respetivos tamanhos de ecrã. As versões normal e Pro consistem em modelos com ecrã de 6,7 polegadas e de 6,1 polegadas. Curiosamente, a versão "mini" não está aqui contemplada.

É ainda visível a existência de modelos de duas e de três câmaras com um módulo ajustado fisicamente à área ocupada por elas.

iPhone 14 e um futuro incerto

Estas peças físicas surgem normalmente para a criação de acessórios, no entanto, o que vemos não parece corresponder às já muitas imagens de renderizações que surgiram na internet.

Com base nas informações já divulgadas existirão então os 4 modelos: iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max e o substituto do iPhone 14 mini, o iPhone 14 Max, do mesmo tamanho que a versão base.

As versões Pro deverão ter um fator surpresa (ou nem tanto) que será o ecrã perfurado com todos os sensores e câmaras para o Face ID, ao invés do típico entalhe.

Apesar de também já existirem vários rumores que apontem para um smartphone Apple com câmara periscópio, para auxiliar na captura de fotos com zoom ótico e híbrido de longa distância, a verdade é que tal adição só deverá chegar mesmo com a versão 15, em 2023.