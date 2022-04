iPhone está mais perto de receber uma nova lente de periscópio

A competição entre os fabricantes para ver quem apresenta uma melhor câmara nos seus smartphones não é de agora, e já foi uma característica de cartaz. Apesar de hoje já todos tirarem excelentes fotografias e captarem bons vídeos, este módulo ainda é um bom trunfo. Como tal, a Apple tem refinado a sua oferta para fazer boas imagens, mesmo que não sejam as imagens com melhor zoom, ou com mais píxeis. Assim, tecnológica americana investiu numa empresa sul coreana que produz atuadores de estabilização ótica de imagem (OIS).

Estas movimentações da Apple poderão significar que o iPhone pode estar a receber uma lente periscópio.

Apple vai apostar no zoom

A Jahwa Electronics anunciou esta semana os seus planos de gastar 191 mil milhões de dólares em novas instalações para produzir novos modelos de lentes. Esta empresa, fornecedora de atuadores de estabilização ótica de imagem (OIS), fornece atualmente os atuadores OIS para a linha Galaxy S22 da Samsung.

Segundo informações, a Apple visitou a fábrica de módulos OIS da Jahwa Electronics na Coreia do Sul no início do ano passado. De acordo com o site TheElec, uma aposta nestes montantes significa provavelmente que a Jahwa Electronics conseguiu um novo cliente - a Apple.

O artigo afirma também que o fabricante começará a fornecer módulos OIS à Apple a partir das suas novas instalações no próximo ano.

O que é câmara periscópio?

Em grosso modo, uma lente periscópio é, na verdade, um tipo de lente teleobjetiva ou zoom e a posição dos componentes na estrutura do dispositivo ajuda a entender o funcionamento. Explicando de forma simplificada, a lente periscópica é composta por um sensor e conjunto de lentes colocados numa posição perpendicular em relação à parte traseira do smartphone.

Uma única lente fica colocada na superfície traseira do aparelho e, abaixo dela, um prisma reflete a luz que entra por esta única lente até o sensor, mas antes a luz passa pelas outras lentes à frente do sensor da câmara.

A aproximação da imagem através do zoom acontece justamente pela movimentação das lentes à frente do sensor e em posição perpendicular a fase de trás do aparelho. Um mecanismo que usa o magnetismo de imanes movimenta as lentes de acordo com a necessidade de aproximação da imagem, aproximando ou afastando-se do objeto que será fotografado.

Novo fornecedor para nova lente do iPhone

Tendo em conta as quantidades normalmente vendidas de iPhones, é provável que as novas instalações forneçam apenas o fabricante do iPhone, uma vez que a Apple exige que os seus fornecedores construam linhas de produção exclusivas para a empresa.

Estes atuadores OIS devem ser utilizados para as lentes teleobjetivas em iPhones. O fornecedor continuará a trabalhar com a Samsung nas suas instalações em Cheongju, Coreia do Sul e Vietname.

O site TheElec observou no ano passado que estas peças levam a um sistema de câmara periscópica utilizando tecnologia de zoom dobrado.

O zoom dobrado utiliza [o] prisma para dobrar a luz antes de atingir o sensor de imagem... uma espécie de câmara teleobjetiva tipo periscópio.

Apesar deste rumor ter começado lá atrás, para o iPhone 13, a verdade é que já no final do passado ano se aflorou a possibilidade do iPhone 14 ser o beneficiado. Contudo, e dado o decorrer do tempo da instalação da nova fábrica, possivelmente já só será para 2023, a aparição desta tecnologia no iPhone.

A ser verdade, o iPhone 15 irá trazer novidades no zoom e na qualidade geral da sua imagem captada graças ao investimento que a Apple está a fazer no seu novo fornecedor.