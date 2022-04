O interesse dos utilizadores no Windows 11 tem sido grande e as suas novas funcionalidades tem despertado a atenção de todos. Isso tem levado a que muitos usem ferramentas para ativar e trazer de imediato tudo o que há de novo.

Infelizmente, como se vê agora, nem sempre corre bem aos utilizadores. Uma das ferramentas conhecidas para ativar o Android e a Google Play no Windows 11 afinal comprometia o sistema operativo da Microsoft e instalava malware nestes equipamentos.

A promessa feita pela Microsoft foi muito importante. O Android passaria a fazer parte do Windows 11, de forma nativa e isso abriria as portas a correr as apps deste sistema da Google sem qualquer dependência de um smartphone ou outro equipamento.

Como era uma funcionalidade que estava em testes e limitada, muitos tiveram de recorrer a ferramentas como o Windows Toobox para a ativar. Este script de powershell prometia eliminar todos os extras desnecessários do Windows 11 e trazer-lhe o Google Play.

Afinal e do que sabe agora, o Windows Toolbox fazia muito mais do que era visível. Esta ferramenta instalou malware e outras ferramentas maliciosas no Windows 11, comprometendo este sistema da Microsot de várias formas e em vários níveis.

Tudo acontecia de forma invisível e sem os utilizadores darem pelo problema. O alojamento do projeto no GitHub apontava este script para fora deste serviço, o que deveria ter despertado de imediato alarmes para a utilização do Windows Toolbox.

Há poucos dias os problemas começaram a ser reportados pelos utilizadores, tendo sido apontado de imediato a presença de malware nesta ferramenta. Entretanto foi removida do GitHub e confirmado que estava a instalar este software malicioso no Windows 11.

Para detetar a presença deste problema, os utilizadores devem procurar tarefas que estejam a correr no Windows 11 e que sejam estranhas. Há ainda que eliminar os ficheiros C:\Windows\security\pywinvera, C:\Windows\security\pywinveraa e C:\Windows\security\winver.png.