O Spotify tem uma expressão muito grande no universo Android. Este é de longe o serviço de streaming de música mais usado na Internet e por isso muitos utilizadores dependem dele para terem acesso às suas músicas e a tudo o que oferece.

É precisamente na plataforma da Google que surgiu um novo problema, com uma atualização recente. As queixas parecem centrar-se no Android 12 e num aparente comportamento anormal e que impede os utilizadores de usarem o Spotify nestes smartphones.

Spotify deixa de funcionar

Os fóruns do Spotify têm andado muito ativos nos últimos dias. As queixas parecem acumular-se e mostram que a última atualização da app deste serviço de streaming tem problemas e impede a sua utilização nos smartphones Android.

Do que é descrito por muitos utilizadores, a nova versão do Spotify está a bloquear de forma aleatória, com o parar de tocar e sem qualquer padrão identificado. Mesmo a meio de uma música a app deixa simplesmente de funcionar, interrompendo a reprodução do streaming.

Problemas centram-se no Android 12

Outras queixas, que também chegaram ao Reddit, mostram que a barra de reprodução desaparece ou não fica visível para os utilizadores do Spotify. Mais uma vez é apontada a mais recente versão da app e esta é associada ao Android 12, como o sistema onde mais este problema é visível.

Ao não ter presente esta barra de reprodução, os utilizadores ficam impossibilitados de controlar o Spotify. Ao mesmo tempo, o próprio Android 12 não tem qualquer indicação das músicas que tocam, não mostrando a normal barra nas notificações do sistema da Google.

Culpa é da última atualização

Alguns utilizadores relatam que a solução nestes casos é temporária, mas passa por reabrir a app do Spotify. Outra solução que poderia ser usada era a instalação da versão anterior da app no Android 12, mas esta não está normalmente disponível nos repositórios de apps Android.

Espera-se que em breve o Spotify lance uma atualização que resolva este problema de forma definitiva. Neste momento a utilização está limitada e muitos não conseguem simplesmente usar o maior serviço de streaming de música da Internet.