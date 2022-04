Os últimos dias têm estado focados em Elon Musk e na sua nova abordagem ao Twitter. O homem forte da Tesla e da SpaceX quer assumir um papel de relevo na rede social, indo ao ponto de a querer comprar de forma total.

A mais recente polémica chegou agora, com uma opinião deste sobre o algoritmo que o Twitter usa. Elon Musk entende que este deveria ser open-source e assim partilhado com todos na Internet.

Opiniões fortes sobre o Twitter

Se Elon Musk conseguir comprar o Twitter, é certo que esta rede social vai mudar de forma completa. Esta é a sua escolha no que toca a comunicar com a Internet e usa-a como um canal único para transmitir as suas ideias.

Depois de comprar uma posição muito relevante nesta rede e tentar até comprar a empresa, para a tornar privada, veio agora a público dar mais algumas ideias. Numa TED talk que aconteceu há poucas horas revelou mais algumas das suas opiniões controversas.

Fim do controlo nesta rede social

Elon Musk assume que o Twitter assumiu um papel importante para as opiniões dos utilizadores e quer que estes tenham a liberdade de expressão ali dentro. Não quer que estejam preocupados com o controlo e com a avaliação das suas publicações e opiniões.

Outra ideia que transmitiu é um pouco mais radical e pode colocar em causa a própria rede social. Entende que o algoritmo do Twitter seja tornado público e open-source, para que todos passam ter acesso ao motor que lhe dá forma.

Twitter algorithm should be open source — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2022

Uma questão antiga para Elon Musk

Na verdade, este não é um tema novo para Elon Musk e para o Twitter. Já em março tinha sido publicada uma pergunta aos utilizadores sobre a possibilidade do algoritmo do Twitter ser lançado como open-source. A ideia era publicar este código no GitHub para que todos possam olhar ao que está a ser usado.

Estas opiniões não têm deixado os funcionários do Twitter descansados, em especial pela possibilidade deste assumir o controlo da rede social. Até agora não tem tido apoio para a compra das ações e até um lugar no conselho de administração parece estar vedado.