A versão 100 do Chrome mostrou como este browser da Google tem evoluído. As novidades são várias, alargando a forma como esta proposta tem evoluído, dominando a Internet e os sistemas onde tem uma presença forte.

Com novidades já bem apresentadas, surge agora um problema grave. A Google alertou que este browser deverá ser atualizado com urgência, para eliminar um problema de segurança que está a ser ativamente explorado.

Foi há poucas horas que a Google lançou a versão 100.0.4896.127 do Chrome. Esta é uma atualização de emergência que a gigante das pesquisas tornou disponível para mitigar uma falha de segurança grave para o seu browser.

Esta deverá ser instalada com a máxima urgência para que seja resolvido um problema de segurança grave. Além da falha, a Google quer que este problema seja resolvido rapidamente, por estar a ser explorado por vários atacantes na Internet.

Marcada como CVE-2022-1364, existe pouca informação sobre a falha de segurança do Chrome. A Google está a reter informação para que não seja explorada por mais atacantes e assim deixar mais utilizadores vulneráveis a este problema grave.

Ainda assim, e do que foi possível saber, este problema está no motor de javascript deste browser. O motor Chrome V8 JavaScript está vulnerável a um ataque do tipo confusion, que já no passado se revelou problemático para este browser.

Another Chrome 0day (CVE-2022-1364) in the wild found by @_clem1 . Reported to Chrome yesterday and updated release out now: https://t.co/JIboCmb0yJ



Incredibly impressive how fast @googlechrome is getting at rolling out fixes.