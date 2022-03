Google Chrome 100 chegou para todos e traz um novo ícone para Mac, iPad e iPhone

Apesar de no ecossistema Apple o Safari ser o mais usado, porque é o mais rápido, não é o mais completo. Nada bate o Google Chrome, apesar deste ainda ser um glutão de recursos. Contudo, versão após versão, a Google tem melhorado o seu desempenho, a sua voracidade e a versão 100 veio colar-se mais ao look&feel Apple.

O Chrome chega à versão número 100 para todos os sistemas operativos e a novidade mais visível é um ícone redesenhado. Um ícone que em breve poderemos ver tanto no Mac quanto no iPhone ou iPad.

100 versões do Google Chrome... parabéns!!!

Apesar de haver atualizações constantes desde a sua introdução, e nós lembrámo-nos desse dia lá atrás, em 2008, o browser da gigante das pesquisas está na versão 100.

Assim, para comemorar este acontecimento, o Chrome disponibilizou uma linha do tempo, onde é mostrado como o navegador evoluiu com o passar dos anos.

A última atualização do ícone do navegador foi em 2014, portanto, há cerca de oito anos.

Agora, com esta versão, o ícone fica visivelmente mais brilhante, contém menos sombras e tem um leve reflexo no fundo branco que o enquadra.

Das novidades apresentadas, passa a surgir um aviso para quando o utilizador fechar diversos separadores em simultâneo de forma a evitar o encerramento acidental. Há melhorias na string agent, há afinações também no iOS e no Android, com a finalidade de economizar dados. A versão também traz uma série de novidades para programadores.

Quanto a outras novidades, a verdade é que o Chrome costuma fazer alterações de forma gradual e regular, muitas delas ao nível do servidor, pelo que não vemos alterações importantes no navegador.

O que esta versão do Chrome inclui é a solução de 28 falhas de segurança que estavam presentes na aplicação.

Sem dúvida, a 100.ª versão de um navegador é um aniversário a ser levado em consideração. Um navegador cheio de truques, muitos desconhecidos, que com esta mudança de ícone comemora um marco importante no seu desenvolvimento.