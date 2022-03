Ouvir música, um podcast ou comunicar com alguém em qualquer lado é hoje uma necessidade para muitas pessoas. A liberdade dos gadgets bluetooth é essencial para que tal aconteça e são os earbuds, os pequenos auscultadores que ficam acoplados à nossa orelha, que mais têm ganho importância nestes últimos anos.

Os 1MORE ComfoBuds Mini surgem como uma opção interessante neste mercado já que vêm com Bluetooth 5.2, cancelamento ativo de ruído até 40dB e autonomia para 6 horas.

Earbuds 1MORE ComfoBuds Mini

Os 1MORE ComfoBuds Mini são uns pequenos earbuds de apenas 3,7g e 17 x 15 x 13 mm. Vêm equipados com Bluetooth 5.2, garantindo uma qualidade na reprodução até 10 metros de distância e, principalmente, a inexistência de lag na reprodução. Assim, são ideais para assistir a um vídeo ou filme sem que o som esteja dessincronizado com a imagem.

Os altifalantes têm uma impedância de 32 ohms e são compatíveis com tecnologia AAC/SBC.

Para transporte e carregamento, os 1MORE ComfoBuds Mini contam com uma caixa de 56,5 x 50 x 24 mm e que pesa 34,9g. Esta caixa oferece carregamento rápido e carregamento sem fios. Segundo indicação da fabricante, 10 minutos de carregamento, proporcionarão 1 hora e meia de reprodução de música.

Adicionalmente, cada auscultador carregado na totalidade deverá ser capaz de oferecer até 6 horas de autonomia e a caixa ainda proporcionará mais 24 horas.

O cancelamento ativo de ruído, ANC, é também um dos aspetos importantes deste produto, já que promete cancelar até 40 dB de ruído.

O utilizador terá à sua disposição 3 modos de utilização, com ANC ativado no máximo, o modo ANC médio, que permite ao utilizador comunicar com facilidade com outras pessoas, mas ainda assim os ruídos baixos são eliminados, tem o modo WNR (resistente ao vento) e um último modo onde todos estes estão desligados.

Além disso, os 1MORE ComfoBuds Mini incluem controlos por toque, para atender e rejeitar chamadas, parar ou reproduzir multimédia, entre outras opções. Todas elas, também controladas via app.

Preço e disponibilidade

Os 1MORE ComfoBuds Mini podem ser adquiridos na cor preto e branco com um cupão de desconto disponível na página de venda. O seu preço é de 90,21 €, já com taxas e custos de envio incluídos.

