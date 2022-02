O Chrome é um dos produtos que a Google criou e que mais sucesso tem tido. A gigante do software cria novidades para este browser de forma constante e este é usado por outras empresas para criar as suas propostas.

As grandes mudanças que têm surgido melhoraram a sua utilização e os recursos que consome. Agora, e oito anos depois de ter feito a última mudança, o logótipo do Chrome volta a mudar. Estas são muito subtis, mas lógicas. Consegue detetar as diferenças entra os 2 logótipos?

Google volta a mudar o seu brower

Desde que foi apresentado em 2008 que o logótipo do Chrome se tem mantido igual na sua base. As alterações têm surgido, mas sempre mantendo a mesma estrutura e a mesma imagem, mudando apenas para uma forma mais plana e menos tridimensional.

Agora, e segundo revelou Elvin Hu, um dos designers do Chrome, há novas mudanças a chegar ao browser da Google, no que toca ao seu logótipo. Estas são muito subtis e quase passam despercebidas, mas do que é descrito são lógicas.

Um novo logótipo para o Chrome

Ao fim de 8 anos, desde a última mudança que a Google fez neste elemento, há novidades. As cores são agora mais vibrantes e mais apelativas, mesmo mantendo a sua base. Conseguem assim ser mais úteis e adaptadas a cada plataforma onde este browser está presente.

Além das novas cores, há ainda uma adaptação das proporções dos elementos. Assim, o Chrome consegue estar mais adaptado ao que é mais moderno e que representa os ideais da Google para o seu browser. Ainda assim, estas mudanças são subtis e quase impercetíveis.

Muito mais que apenas novas cores

Outra adaptação importante deste novo grafismo é a sua adaptação a todas as plataformas onde o Chrome está presente. Vai tirar proveito das interfaces e ajustar-se ao que estas oferecem, sempre com as cores algumas subtilezas a serem adaptadas.

Esta é uma novidade que vai chegar muito em breve a todas as versões do Chrome. O novo logótipo pode já ser visto na versão Canary do browser da Google e será alargada a todas as restantes versões para ser totalmente aproveitada por todos os utilizadores.