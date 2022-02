E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Analisámos a drive SSD Ace A55, falámos do novo realme 9 Pro+, do OPPO Find X5 Pro, de vários feitos na ciência, e muito mais.

O sistema Full Self-Driving da Tesla é uma das grandes promessas da fabricante, na medida em que revolucionará a condução. Por ter esta dimensão, Elon Musk considera que não poderá ficar fechada dentro das paredes da Tesla, mas deverá servir outras fabricantes.

Apesar de ainda se esperar um longo caminho, esta poderá ser uma opção viável para as fabricantes que queiram implementar um sistema deste tipo.

Nos últimos anos os dispositivos de armazenamento têm evoluído bastante. As drives SSD vieram dar uma nova vida a muitos dispositivos, sendo uma solução que se destaca pela performance que oferece.

O Pplware recebeu recentemente a drive SSD SATA Ace A55 e hoje apresentamos a nossa análise a este dispositivo de armazenamento.

Os utilizadores de smartphones Samsung de há vários anos recordar-se-ão bem da quantidade de sensores extra que os equipamentos traziam. No entanto, a sua pouca utilidade acabou por falar mais alto e as várias fabricantes que incluíam este tipo de sensores acabaram por ditar o seu fim de uma forma geral.

A realme, que tem como suporte a casa da OPPO, parece estar disposta a recuperar o sensor de impressões digitais, com o seu próximo realme 9 Pro+. Mas há mais informações reveladas.

Os serviços de streaming continua a conquistar utilizadores em todo o mundo. O Netflix é o que mais utilizadores tem, pela sua forte presença no mercado global, mas os números mostram que as alternativas começam a marcar a diferença.

A HBO Max é uma das alternativas neste universo, mas que ainda está limitada a alguns mercados. Agora, há a certeza de que muito em breve estará disponível em Portugal.

Chama-se WASP-189b e está a localizado a 322 anos-luz da Terra. Este exoplaneta chamou à atenção dos astrónomos pela sua atmosfera exótica. Esta descoberta foi possível, recorrendo à espectroscopia de alta resolução.

O conhecimento adquirido sobre o gás quente que envolve o planeta semelhante a Júpiter é importante para a compreensão dos planetas semelhantes à Terra.

A AMD é sem dúvida uma das fabricantes que mais se tem destacado no segmento hardware. A empresa aproveitou ao máximo o adormecimento da rival Intel, entre outras situações, para conseguir elevar-se na renhida corrida deste setor.

E a marca não para de surpreender e inovar, sendo que agora reforçou que os novos processadores AMD Ryzen 7000 com microarquitetura Zen4 e as placas gráficas Radeon RX 7000 baseadas em RDNA3 vão mesmo chegar neste ano de 2022.

Ainda sem data oficial para o seu anúncio, é certo de que, muito em breve, a OPPO irá colocar no mercado o seu próximo smartphone de topo. Em informações anteriores, já era apontada a informação de que a Hasselblad também estaria associada ao desenvolvimento das câmaras do OPPO Find X5 Pro.

Além desta informação, são agora conhecidas muitas outras especificações e algumas imagens que parecem revelar exatamente o que estará para chegar.

Se procuramos nas lojas de aplicações por apps que fazem uso da câmara para monitorizar sinais vitais, certamente que vão aparecer algumas. A medição da pulsação é uma das ações mais populares, mas há quem não acredite muito.

No âmbito da COVID-19, poderá a câmara do telemóvel ajudar a perceber se está infetado?

Em Portugal, à semelhança do que está a acontecer na Europa, as vendas de veículos elétricos têm vindo a disparar. Em dezembro de 2021, as vendas de veículos elétricos superaram mesmo os a gasóleo.

Mas sabia que os veículos elétricos são obrigados a ter um dístico identificativo?

Se Marte é frequentemente chamado de planeta vermelho, então terá só elementos dessa cor? Não, claro que não, no solo existem elementos de várias cores, apesar do próprio planeta ter um aspeto vermelho aos telescópios e a superfície estar coberta por poeira avermelhada, conforme mostram as sondas que já lá pousaram. Aliás, foi mesmo um desses robôs, o Perseverance, que descobriu alguns pontos de cor adicionais que deixaram os cientistas intrigados.

Podemos pensar que já se conhece bem Marte, mas não, ainda há muito para explicar. As rochas roxas são disso um exemplo.