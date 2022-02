HBO Max – a nova plataforma de streaming chega a Portugal em breve

Os serviços de streaming continua a conquistar utilizadores em todo o mundo. O Netflix é o que mais utilizadores tem, pela sua forte presença no mercado global, mas os números mostram que as alternativas começam a marcar a diferença.

A HBO Max é uma das alternativas neste universo, mas que ainda está limitada a alguns mercados. Agora, há a certeza de que muito em breve estará disponível em Portugal.

A Netflix chegou para revolucionar a forma como se consomem e produzem conteúdos multimédia e hoje a oferta de serviços de streaming não para de aumentar.

Em Portugal, por exemplo, temos dois bons exemplos, com produções nacionais de grande qualidade, a RTP Play e a OPTO. Além destes serviços nacionais, ainda temos acesso à Netflix, Disney Plus, Apple TV+ e, até agora, à HBO Portugal. No entanto, esta última vai mudar.

HBO Max chega a Portugal

A partir de 8 de março, a HBO Portugal vai passar a ser a HBO Max. Além de Portugal, o serviço chegará a mais 14 países da Europa: Bósnia, Bulgária, Croácia, República Checa, Hungria, Moldávia, Holanda, Montenegro, Roménia, Macedónia, Polónia, Sérvia, Eslováquia e Eslovénia.

A Plataforma HBO Max é um serviço mais completo e com uma experiência de utilização diferente daquela que já é conhecida.

A HBO Max reúne séries e filmes novos e icónicos da Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network e Max Originals num só lugar pela primeira vez, incluindo filmes da Warner Bros. apenas 45 dias depois do seu lançamento nos cinemas.

Conteúdos exclusivos

Os principais filmes da Warner Bros. que estarão disponíveis incluem The Matrix Resurrections, Dune, King Richard, The Suicide Squad e Tom and Jerry. Há ainda uma série de conteúdos originais como Station Eleven, Peacemaker, Raised by Wolves season 2 e Sex Lives of College Girls.

Para a Europa há também conteúdos exclusivos como Todo Lo Otro, Kamikaze, Lust, Ruxx, The Thaw, The Informant and Garcia! There’s non-scripted entertainment with Expecting Amy, Finding Magic Mike, FBoy Island e Selena + Chef.

Para os mais novos, as produções contam com Teen Titans Go!, The Amazing World of Gumball, Looney Tunes Cartoons e Cocomelon.