Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. Assim sendo, trazemos mais uma sugestão: esta série foca-se numa das maiores plataformas de streaming do nosso tempo e mostra como, por via de "suor e lágrimas", temos acesso a ela, hoje em dia.

Acompanhamos as novidades da indústria tecnológica, de forma constante. Por vezes, seria até interessante vê-las de mais perto, testemunhando as polémicas e os dissabores, assim como as vitórias, a partir de dentro.

Não sendo possível, restam-nos as séries que, por via da ficção, satisfazem um pouco da nossa curiosidade. É o caso desta de que lhe falamos hoje: dirigida por Per-Olav Sørensen e Hallgrim Haug e disponível na Netflix, mostra os diferentes pontos de vista dos envolvidos na criação de uma das maiores plataformas de streaming de hoje, o Spotify.

The Playlist | 7,4/10 ⭐

Percorrendo os vários pontos de vista dos envolvidos, The Playlist conta-nos como o sueco Daniel Ek e Martin Lorentzon revolucionaram a indústria da música, por via do streaming gratuito e legal, quando lançaram o Spotify.

Numa história que parece ter pouco de heroica, apesar de a indústria ter sido salva pela plataforma, na altura, percebemos o quão dramático é o mundo empresarial e o quão complexo foi o desenvolvimento do Spotify, tecnicamente e pelo "finca-pé" da indústria musical.

The Playlist

