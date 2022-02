realme 9 Pro+: é o regresso dos sensores de batimentos cardíacos aos smartphones

Os utilizadores de smartphones Samsung de há vários anos recordar-se-ão bem da quantidade de sensores extra que os equipamentos traziam. No entanto, a sua pouca utilidade acabou por falar mais alto e as várias fabricantes que incluíam este tipo de sensores acabaram por ditar o seu fim de uma forma geral.

A realme, que tem por trás a casa da OPPO, parece estar disposta a recuperar o sensor de impressões digitais, com o seu próximo realme 9 Pro+. Mas há mais informações reveladas.

O sensor de batimentos cardíacos começou a surgir numa altura em que o segmento dos smartphones parecia estar estagnado, sendo um fator de destaque entre as várias fabricantes ao nível dos topo de gama. A Samsung foi uma das que mais se destacou nesta área e além deste sensor evoluiu, oferecendo mesmo propostas com sensor SpO2.

Com a expansão dos wearables, nomeadamente, dos relógios e bandas inteligentes, este tipo de sensores nos smartphones deixou de fazer sentido, mas a realme parece querer trazer esta funcionalidade novamente para os smartphones.

realme 9 Pro+ trará o sensor de batimentos cardíacos aos smartphones

O anúncio do realme 9 Pro+ irá acontecer a 15 de fevereiro e é já uma certeza confirmada por Madhav Sheth, o presidente da divisão internacional da marca.

Foi Madhav que, há poucas horas, partilhou no seu Twitter um pequeno teaser deste smartphone, com destaque para a funcionalidade de medição de batimentos cardíacos e respetivo sensor.

Nos modelos que conhecemos do passado, este sensor estava posicionado de forma independente algures na traseira do smartphone. Mas com a evolução das tecnologias, a realme vai colocá-lo no sensor de impressões digitais no ecrã.

Apesar da recolha destes dados aparentemente ficar associada à app dedicada à Saúde, a fabricante deixa desde já a advertência de que não são fiáveis para tratamento ou diagnóstico médico.

Sendo este um ecrã com suporte para sensores, estaremos então perante um ecrã com tecnologia AMOLED, e na imagem podemos ver que a câmara de selfies está posicionada no canto superior esquerdo.

O seu processador será um Dimensity 920, sendo assim o primeiro smartphone com este SoC a chegar à Europa. Ficaremos atentos a mais informações antes do grande lançamento.