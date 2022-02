IRS: Não deixe para a última! Valide já as suas faturas

Como é normal todos os anos, por esta altura, alertamos para começar a validar as suas faturas. O prazo para validar as suas faturas, relativas a 2021, termina a 25 de fevereiro e, como sempre, só serão consideradas as faturas que tenham sido validadas.

Saiba como pode validar facilmente as suas faturas.

Os contribuintes têm até ao próximo dia 25 de fevereiro a possibilidade de verificar e inserir faturas no Portal das Finanças. Caso tenham faturas que não estejam registadas no portal, devem inseri-las manualmente. Será também esta a data para que comunique à AT os membros que compõem o agregado familiar.

Não se esqueça de associar cada uma das despesas ao respetivo setor de atividade para assim beneficiar das respetivas deduções. Se uma fatura aparece como pendente, é sinal que a plataforma não sabe qual o setor de atividade. Neste caso o utilizador deverá associá-la manualmente ao setor de atividade correto. Se as faturas ficarem no estado Pendente não serão válidas para o IRS de 2021.

Como validar/inserir as suas faturas no e-fatura?

Para proceder à validação das faturas ou inserir novas, deverão aceder ao portal do e-fatura. Em seguida, no Menu, devem ir a Faturas > Verificar Faturas. Depois de entrar, no caso das faturas pendentes, é só carregar no Nº da Fatura para ser remetido para uma interface que permitirá a introdução dos dados em falta.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) apresentou em 2021 uma aplicação com o nome e-fatura através da qual os contribuintes podem proceder ao registo imediato de faturas através da leitura de código QR ou consultar as deduções acumuladas.

Esta aplicação, está disponível para download gratuito para Android e iOS. Os contribuintes podem também saber qual o valor acumulado e benefícios.

De 15 a 31 de março os contribuintes podem apresentar uma reclamação, caso não concordem das deduções à coleta relativas às despesas gerais familiares e ao benefício pela exigência de fatura apurados pela AT.