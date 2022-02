Ainda sem data oficial para o seu anúncio, é certo de que, muito em breve, a OPPO irá colocar no mercado o seu próximo smartphone de topo. Em informações anteriores, já era apontada a informação de que a Hasselblad também estaria associada ao desenvolvimento das câmaras do OPPO Find X5 Pro.

Além desta informação, são agora conhecidas muitas outras especificações e algumas imagens que parecem revelar exatamente o que estará para chegar.

Foi há poucos dias que aqui falámos na versão Pro do OPPO Find X5 com a notícia de que contaria com a participação da Hasselblad para o desenvolvimento das câmaras e respetivo software, bem como com a nova NPU MariSilicon da OPPO.

Agora o site WinFuture partilhou mais informações. O mais interessante passa pelas imagens de renderização que revelam o seu desing. Aparentemente, não haverá uma grande revolução a este nível, face ao modelo anterior. O módulo de câmara principal mantém-se ligeiramente destacado, a câmara frontal perfura o ecrã e os botões mantém a mesma posição.

OPPO Find X5 Pro além das imagens

Além das imagens partilhadas, ainda foram revelados pormenores exatos das especificações. Sabemos que este modelo OPPO Find X5 Pro virá equipado com o processador Snapdragon 8 Gen 1 e terá 12 GB de RAM. O sistema operativo Android será melhorado pela ColorOS 12.1.

O ecrã será de 6,7" e sem surpresas terá uma taxa de atualização elevada, de 120Hz no máximo.

Há ainda a informação de que terá uma bateria de 5000 mAh com carregamento rápido a 80W, terá altifalantes em stereo e será à prova de água e poeiras, com certificado IP 68.

Seguem mais pormenores das especificações reveladas.

OPPO FIND X5 PRO Ecrã 6.7", 120 Hz, 3216 x 1440 píxeis, 526 ppi, LTPO AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus, 10-bit Software ColorOS 12.1 (based on Android 12) SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (octa-core, 64-bit) GPU Qualcomm Adreno 730 RAM e ROM 12 GB + 256 GB (não expansível) Câmara principal 50 MP (Sony IMX766 1/1.56″, f/1.7, 10 bit, 6P lens, FOV 80°), 50 MP wide-angle (Sony IMX766 1/1.56″, f/2.2, 10 bit), 13 MP telephoto camera (Samsung S5K3M5, f/2.4) Câmara frontal 32 MP (Sony IMX709, 5P lens, FOV 90°, f/2.4) Sensores Impressões digitais no ecrã , geomagnetic sensor, lighting, proximity, acceleration, gravity, pedometer, gyroscope SIM Dual SIM (Nano) + eSIM Outras especificações IP 68, USB OTG, reconhecimento facial, altifalantes em stereo, Dolby Atmos Conectividade GPS, A-GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, 5G, USB Type C, WLAN AX, NFC, Bluetooth 5.2 Bateria e carregamento 5000mAh Li-Po, carragemento rápido a 80W , wireless charging Dimensões 163.7 x 73.9 x 8.5mm Peso 218 gramas

O site avança que o smartphone deverá ser lançado em junho, na conferência MWC em Barcelona, ainda que esta distância temporal, face a tudo o que já é conhecido, parece não fazer muito sentido. Resta esperar pela informação oficial.