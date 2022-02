Quanto custa o fabrico de um Tesla?

Nos últimos dias, tem sido partilhada muita informação sobre resultados, objetivos e projetos futuros da Tesla. Toda a informação revelada no relatório trimestral e no relatório anual da gigante, tem agarrado os seus maiores fãs às notícias e às revelações que vão sendo feitas.

No entanto, uma informação não publicada está a atrair muita atenção, e está relacionada com o custo de fabrico de um Tesla e o lucro que a empresa de Elon Musk faz com cada carro.

No relatório anual, a Tesla anunciou um aumento da margem de lucro de 29,2% no terceiro trimestre, que é o mais elevado da sua história, superando todos os outros fabricantes de automóveis. A outra variável que aumenta a taxa de lucro é um baixo custo de produção. E essa é a única coisa que nunca soubemos até agora, mas, como veremos, teremos de nos contentar com um número pouco claro.

A Tesla anunciou que o custo médio de fabrico de um carro é de 36.000 dólares (cerca de 32.000 euros). Este número inclui todos os custos e despesas diretamente relacionados com a produção, não inclui os custos de marketing, transporte ou vendas.

Como já sabemos, a venda é feita diretamente através do website oficial e a Tesla não faz publicidade aos seus carros. O preço também não está associado a nenhum modelo específico, é uma média. O modelo mais caro, o Model Y, vende-se a partir de 64.000 euros e o Model X e S, já saltam para 100.000 e 110.000 euros. O modelo mais barato da Tesla, o Model 3, custa 46,990 euros, o que faz deste um lucro já bastante impressionante.

O diretor financeiro principal da Tesla, Zach Kirkhorn, espera continuar a aumentar as margens à medida que o volume de vendas cresce e assim melhorar o lucro operacional.

Melhorias na produção de Teslas

O novo processo de construção de uma só peça permitirá uma produção mais rápida e mais económica. Novas baterias estruturais integradas em chassis irão melhorar a autonomia e reduzir os custos de produção em 14%.

Com o início da produção nas novas fábricas no Texas e Berlim e os seus novos métodos de produção, os custos serão ainda mais baixos. Tudo isto sublinha a ideia da Tesla de construir um carro de forma tão diferente das marcas tradicionais, que se torna até difícil de acreditar que seja possível.

