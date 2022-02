É o fim da Estação Espacial Internacional da NASA? Sim!

A Estação Espacial Internacional (EEI) da NASA tem a dimensão média de quase dois campos de futebol e orbita a Terra cerca de uma vez a cada 90 minutos. No entanto, a NASA revelou que tal só vai acontecer por mais oito anos.

A NASA comunicou recentemente que a EEI estará em funções até 2030 e, posteriormente, ficará fora de órbita.

Estação Espacial Internacional da NASA irá cair no Oceano Pacífico

A NASA divulgou recentemente os planos para o laboratório que orbita a Terra desde 1998. No fim de 2030, a Estação Espacial Internacional será desativada. Fará a última viagem para o fundo do Oceano Pacífico, em Point Nemo, onde já repousam outras maquinarias espaciais. Entretanto, a agência espacial norte-americana apresentou um conjunto de parcerias com privados para rentabilizar recursos em novas investigações espaciais.

De relembrar que a estrutura foi lançada em 1998 e tem vindo a ser ocupada por astronautas desde novembro de 2000. Planeada para operar no espaço durante 15 anos, o laboratório internacional viu o prazo de validade estendido.

Num comunicado à imprensa, o diretor da EEI informou que a estação está a entrar na “década mais produtiva” no que concerne a desbravar caminho científico no tema da microgravidade: “Esta terceira década tem como resultado principal a construção da nossa parceria global, com vista à investigação tecnológica para dar suporte à exploração do espaço.”

O que restar da entrada na atmosfera será conduzido para Point Nemo, no Oceano Pacífico, local onde jazem muitos outros satélites e detritos espaciais produzidos pelo Homem. Point Nemo fica a cerca de 2.700 quilómetros de qualquer território e é descrito como cemitério espacial.

A área em torno do espaço funerário espacial é conhecida pela total falta de atividade humana. Este "Pólo Oceânico de Inacessibilidade" ou "Área Desabitada do Oceano Pacífico Sul" é "praticamente o lugar mais distante de qualquer civilização humana que se pode encontrar", declarou a NASA.

Desde 1971, pelo menos cinco objetos espaciais de origem russa e norte-americana foram mergulhados em Point Nemo, ao abrigo da lei sobre o impacto ambiental do cemitério espacial.

Espera-se que a EEI se incendeie quando cruzar a atmosfera terrestre, à semelhança da Mir, a estação espacial russa retirada do espaço em março de 2001.

A NASA assegura a continuidade nos investimentos na pesquisa e investigação e que deve ser dado apoio a cientistas e astronautas.

A NASA estima ainda que a transição do espaço de investigação para uma realidade mais comercial signifique uma poupança de mais de 1.3 mil milhões de dólares só em 2031.