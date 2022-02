Facebook vê os seus utilizadores diários ativos caírem pela primeira vez em 18 anos

O Facebook nasceu em 2004 e, desde então, tem tido sucesso garantido. Apesar de registar uma tendência crescente relativamente ao número de utilizadores, a Meta revelou que a rede social viu os seus utilizadores ativos diários cair, pela primeira vez, em 18 anos.

Aparentemente, o Facebook também não está a lucrar como antes.

A empresa mãe do Facebook, Meta, revelou que os utilizadores ativos diários da rede social caíram para 1,92 mil milhões nos três meses até ao final de dezembro. Estes números representam um decréscimo, quando comparados com os 1,93 mil milhões no trimestre anterior.

Ora, o Facebook viu os seus utilizadores ativos diários cair, pela primeira vez, em 18 anos.

Facebook não estará a render tanto quanto antes

Além disso, a Meta alertou também para o abrandamento do crescimento das receitas relativamente à concorrência, como o TikTok e o YouTube, uma vez que os publicitários estão a diminuir a quantidade de anúncios.

De acordo com Mark Zuckerberg, as vendas da empresa foram e estão a ser prejudicadas, uma vez que a maioria da audiência, os utilizadores mais jovens, está a optar por redes rivais.

Por outro lado, a Meta revelou que a alteração das políticas de privacidade no sistema operativo da Apple também prejudicou o negócio e poderá ter um impacto negativo este ano. Afinal, as marcas começaram a ter mais dificuldade a segmentar e medir os resultados da sua publicidade no Facebook e Instagram.

Tendo em conta este cenário, a Meta investiu para concorrer com o TikTok, garantindo aos utilizadores um espaço de vídeos curtos semelhante, por exemplo.

Na opinião de Zuckerberg, os investimentos em vídeo e realidade virtual irão compensar, assim como aconteceu com a funcionalidade das Histórias que o Instagram recebeu. Contudo, o CEO admite que, antes, a empresa não precisou de enfrentar grandes rivais aquando da mudança de estratégia.

