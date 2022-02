CPUs AMD Ryzen 7000 Zen4 e GPUs Radeon 7000 RDNA3 chegam ainda em 2022

A AMD é sem dúvida uma das fabricantes que mais se tem destacado no segmento hardware. A empresa aproveitou ao máximo o adormecimento da rival Intel, entre outras situações, para conseguir elevar-se na renhida corrida deste setor.

E a marca não para de surpreender e inovar, sendo que agora reforçou que os novos processadores AMD Ryzen 7000 com microarquitetura Zen4 e as placas gráficas Radeon RX 7000 baseadas em RDNA3 vão mesmo chegar neste ano de 2022.

AMD vai lançar novos processadores e gráficas em 2022

Se estava a aguardar por novidades sobre os próximos produtos da AMD, finalmente há agora novas informações oficiais sobre os mesmos. De acordo com a CEO Lisa Su, os processadores e placas gráficas da próxima geração da empresa norte-americana serão lançados ainda neste ano de 2022.

A executiva havia confirmado esta possibilidade durante a sua keynote da CES 2022. Mas agora, ao comentar os excelentes resultados financeiros de 2021 durante uma entrevista ao SeekingAlpha, Lisa Su reforçou estas intenções de lançamento da empresa e adiantou ainda que está a fazer investimentos significativos para garantir o aumento da capacidade dos chips de última geração para o segmento de consumo.

Assim, os novos equipamentos a chegar em 2022 são então os CPUs da linha Ryzen 7000 baseados na microarquitetura Zen4 e ainda as placas gráficas Radeon RX 7000 com arquitetura RDNA3.

Os novos chips prometem um aumento significativo no que respeita ao desempenho. A nova linha de processadores Zen4 será desenvolvida num processo de fabrico de 5nm, enquanto que a gama de placas gráficas com arquitetura RDNA3 contará com um nó avançado, sem que a marca avance com muitos mais detalhes. No entanto, alguns rumores apontam para que se trate do processo de 5nm ou 6nm da TSMC.

Estima-se ainda que as novas GPUs ofereçam até 15.360 Stream Processors e tragam consigo três designs Navi 3X, o Navi 21, o Navi 32 e Navi 33. A previsão é que as placas gráficas RDNA3 aumentem até 60% o seu desempenho, comparativamente à arquitetura RDNA2, para além de melhorarem o processamento de Ray Tracing.

Quanto aos processadores Zen4 prometem uma revolução na linha de processadores da AMD. Entre outras informações destaca-se o novo socket AM5 e passam a ser do tipo LGA (Land Grid Array). Vão contar com suporte para memórias DDR5 e PCIe de 5ª geração, o que os coloca como grandes rivais dos novos CPUs Intel Alder Lake de 12ª geração.

Lisa Su diz que a empresa está ainda a trabalhar arduamente para reforçar a sua rede de fornecimento. Explica também que está a negociar com os fornecedores e a sacrificar algumas receitas para que não passe totalmente para o consumidor final o aumento dos custos de produção.

Leia também: