Experimente o futuro hoje com a realidade virtual e aumentada

O aparecimento de novas tecnologias tem vindo a dar uma nova vida ao mundo dos negócios. As tecnologias imersivas ajudam a aproximar os consumidores dos produtos, permitindo interagir de forma virtual com os mesmos e conhecer de imediato todas as suas características e funcionalidades.

Sabia que 57% das marcas líderes de mercado já aderiram às tecnologias imersivas para se aproximarem das suas audiências e terem mais resultados (Accenture, 2020)? E que 70% dos consumidores serão mais leais a marcas que providenciem experiências de Realidade Aumentada (ZDNet, 2021)?

O mundo está cada vez mais digital e são várias as tecnologias que podem ajudar a alavancar negócios. A utilização de tecnologias de realidade aumentada e virtual oferece uma experiência única aos consumidores, que passam a conhecer antecipadamente melhor os produtos… mas não só.

Realidade virtual vs Realidade aumentada

A realidade virtual (RV) é uma simulação artificial, gerada por computador, ou recreação de um ambiente ou situação real da vida. Esta submete o utilizador a uma experiência imersiva, através de smart glasses, fazendo com que este sinta a experiência na primeira pessoa, através da estimulação visual e auditiva, sentindo-se próximo da realidade.

Por outro lado, a realidade aumentada (RA) é uma tecnologia que cria camadas invisíveis geradas por software sobre superfícies ou objetos existentes no mundo real, permitindo torná-los mais significativos e facilitando a interação com os mesmos. A tecnologia RA está em rápido crescimento e grandes empresas da indústria tecnológica já a estão a utilizar para criação de novas ferramentas que permitem ao utilizador obter mais informações sobre o que está a ver.

Um exemplo de realidade aumentada é no Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos, Neste espaço museológico, por baixo do solo da igreja, existe um achado arqueológico de tinturarias marroquinas que pode ser visualizado através de realidade aumentada e experiências 360º imersivas.

Outro exemplo é da empresa britânica de sofás John Lewis & Partners que lançou em 2020 uma nova tecnologia de realidade aumentada que permite aos utilizadores verem como ficam os sofás quando colocados no ambiente de sua casa, sem a necessidade de os adquirir de imediato.

Já quando falamos em realidade virtual aplicada à área dos negócios, verificamos que esta tem sido uma tecnologia preponderante durante este período pandémico para ajudar a impulsionar marcas à distância. Por exemplo, esta tecnologia permite replicar showrooms de empresas e fábricas, garantindo assim que, através de um computador se mantenham as visitas a estes espaços.

Na área da saúde, os hospitais podem manter as visitas às suas maternidades em ambiente virtual e seguro e, no ensino, as escolas podem fazer uma apresentação virtual a potenciais estudantes e aos seus encarregados de educação. Este são apenas alguns exemplos de aplicação da realidade virtual.

Com o uso destas tecnologias é possível oferecer experiências geo-contextualizadas com conteúdos em determinadas localizações de um espaço, criar experiências de áudio impactantes, permitir que os visitantes interajam com as experiências touch-based de um espaço sem a necessidade de toque ou mesmo desafiar os visitantes durante uma visita, permitindo que estes ganhem pontos que podem trocar posteriormente em vales ou brindes na loja física ou online, entre muitas outras experiências.

Além disso, com toda a informação disponível, é possível analisar o desempenho das experiências oferecidas ao consumidor e otimizá-las em qualquer momento.

Metaverso, o mundo virtual que replica a realidade através de dispositivos digitais

No futuro da realidade aumentada e virtual, uma tecnologia a ter em atenção nos próximos tempos é o metaverso. Este ambiente digital que conecta o mundo virtual com o mundo real, oferecendo experiências imersivas aos seus utilizadores, vai permitir disponibilizar conteúdos digitais persistentes, descentralizados, colaborativos e interoperáveis que se cruzam com os conteúdos físicos em tempo real e alargam a capacidade de computação numa magnitude muito maior do que a disponível hoje em dia, alterando a forma como indivíduos e empresas interagem entre si e com o mundo.

No centro do metaverso "está a ideia de que, ao criar uma maior sensação de presença virtual, a interação online pode tornar-se muito mais próxima da experiência de interação pessoal".

Recentemente o Facebook anunciou que vai criar 10.000 novos empregos na União Europeia (UE) nos próximos cinco anos e colocar a região no centro dos seus planos para ajudar a construir o metaverso. Para a rede social, esta tecnologia "tem o potencial de ajudar a desbloquear o acesso a novas oportunidades criativas, sociais e económicas" e o Facebook acredita que os europeus vão moldar o metaverso desde o início.

Igualmente, no final do ano de 2021, o jogo Fortnite criou um metaverso onde efetuou uma série de concertos que convidavam os jogadores a entrar neste mundo virtual e a interagir com o mesmo enquanto disfrutavam do concerto.

O potencial das experiências imersivas com o 5G

O 5G está agora a começar a ganhar vida em todo o mundo. Portugal está no caminho de adotar a tecnologia e aproveitar as suas vantagens.

Nos últimos anos, o desenvolvimento tecnológico das empresas teve um grande crescimento e o 5G vem agora impulsionar este desenvolvimento e a inovação, sendo uma peça fundamental na jornada de transformação digital das empresas.

O 5G vem acrescentar valor, também, a outras tecnologias que muitas empresas já utilizam no seu dia a dia, como a realidade virtual ou aumentada, melhorando as operações e a eficiência das mesmas. Com a maior velocidade e menor tempo de resposta da rede 5G, os utilizadores poderão viver experiências de RA e RV imersivas, sem quaisquer interrupções e mais impactantes. Por sua vez, a utilização de equipamentos 5G, como smartphones, tablets ou smartglasses ajudarão a dinamizar espaços comerciais ou culturais e proporcionar momentos diferenciadores e personalizados a quem os visita.

Exemplo de uma solução inovadora e interativa nesta área é a New Reality Experience da Altice Empresas, que oferece experiências imersivas únicas a clientes ou visitantes de um determinado espaço, através de tecnologias como a realidade aumentada, ​realidade virtual, 3D e ​gamification, com equipamentos 5G e todas as vantagens que estes oferecem. Com a New Reality Experience é possível um total controlo da experiência, tornando-a mais consistente, dinâmica e imersa. Além disso, é uma forma mais inovadora de comunicar com os clientes ou visitantes, conhecer o perfil de quem frequenta determinado espaço e avaliar a sua performance e interação através de uma plataforma de analytics.

São diversas as aplicabilidades desta tecnologia e com a chegada do 5G os clientes estão cada vez mais recetivos a testar estas experiências. Os dados da Mobile Marketeer (2020) mostram esta realidade, com 71% dos consumidores a dizerem que iriam às compras mais frequentemente se pudessem usar realidade aumentada. Igualmente, assiste-se já a um aumento em 13% na média de ordens de venda e de 21% das receitas por visita, associado a páginas de produtos com experiências de RA e 3D (Retail Customer Experience, 2020).

Mais do que nunca, chegou o momento de levar os negócios para o próximo nível. Com a New Reality Experience da Altice Empresas, aproxime-se dos seus clientes, fidelize-os, aumente as suas vendas físicas ou da loja online e diferencie o seu negócio de uma forma inovadora.