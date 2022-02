Ford quer reorganizar o negócio e irá investir $20 mil milhões na produção de elétricos

A Ford está empenhada em em ser um ator significativo na indústria dos elétricos. Prova disso é o investimento de 20 mil milhões de dólares que está disposta a fazer, por forma a reorganizar o seu negócio rumo ao aumento da produção destes veículos.

A fabricante pretende provar o seu valor perante os rivais.

A Ford anunciou que está disposta a investir até 20 mil milhões de dólares na reorganização do seu negócio. O objetivo passa por apostar na indústria dos elétricos, aumentando a sua produção. Além disso, consta que a fabricante está a considerar desenvolver alguns dos seus negócios relacionados com elétricos como uma SPAC, uma empresa de aquisição especial, para atrair mais investimentos.

Conforme adiantado pela Bloomberg, a Ford colocou Doug Field, antiga funcionária da Apple e da Tesla, à frente da reorganização. Esta incluirá uma mudança nas suas fábricas, que começarão a produzir mais veículos elétricos, bem como a contratação de mais engenheiros.

Mais do que isso, o mesmo órgão revela que a Ford anunciou que gastará 30 mil milhões de dólares no desenvolvimento de veículos elétricos e autónomos até 2025.

Segundo o CEO da Ford Jim Farley, a fabricante está a tentar mudar a abordagem, por forma a mostrar que é capaz de competir com os rivais. De acordo com o The Verge, os investidores da Ford ambicionam um futuro totalmente elétrico e estão confiantes nas perspetivas da fabricante para esta indústria em expansão.

Aliás, a Ford anunciou que irá duplicar a sua próxima pick-up elétrica, a F-150 Lightning, e triplicar a produção do Mustang Mach-E. Desta forma, espera atingir mais de 200.000 unidades por ano até 2023.

A dar força a esta vontade e ambição, em junho, mostramos-lhe que a Ford havia produzido mais unidades do Mustang Mach-E do que do seu mítico modelo a gasolina. Além disso, este modelo foi também o elétrico mais vendido, em Portugal, no seu mês de lançamento.

Leia também: