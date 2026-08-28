iPhone Ultra ainda não chegou, mas já tem um “irmão gémeo” chinês

Imagens partilhadas nas redes sociais chinesas mostram o que deverá ser um protótipo de engenharia do Xiaomi 18 Fold. O design do módulo de câmaras aproxima-se do que é esperado para o iPhone Ultra, e o lançamento surge numa altura de forte movimento no segmento dos smartphones dobráveis.

Um utilizador da rede social chinesa Weibo partilhou duas fotografias alegadamente de um protótipo de engenharia do Xiaomi 18 Fold. Segundo o mesmo utilizador, não se trata ainda do modelo de produção final.

O dispositivo segue o formato livro, à semelhança do Galaxy Z Fold8 da Samsung, lançado em julho. Este formato distingue-se do flip, por transformar o smartphone numa espécie de mini tablet quando aberto.

Segundo a Xiaomi, o 18 Fold deverá chegar ao mercado já em setembro, embora, para já, apenas na China, com as pré-reservas já abertas. Não há, para já, indicação de lançamento fora do mercado chinês.

O Xiaomi 18 Fold surge poucas semanas depois do Galaxy Z Fold8 da Samsung, lançado em julho, e alguns meses depois do Pura X Max da Huawei, lançado na China em março.

Com mais uma fabricante a apresentar um modelo dobrável no formato livro, este design consolida-se como a escolha preferencial da indústria, neste momento.

Semelhanças com o (potencial) iPhone Ultra

Curiosamente, o módulo de câmaras do Xiaomi 18 Fold, visível nas imagens partilhadas, apresenta semelhanças com o design esperado para o primeiro smartphone dobrável da Apple, apontado por várias fontes como iPhone Ultra.

A Apple deverá apresentar o dispositivo a 9 de setembro, juntamente com a restante gama iPhone 18.

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