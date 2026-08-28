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iPhone Ultra ainda não chegou, mas já tem um “irmão gémeo” chinês

· Gadgets 2 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Asterisco Vaidozo * says:
    28 de Agosto de 2026 às 11:08

    Eh pá, nada a ver!
    E se o Xiaomi sai primeiro, quem “se inspira” em quem…?

    Responder
  2. Eu says:
    28 de Agosto de 2026 às 11:28

    Outro dia estava a ver um video do youtube e uma chinesa encontrava numa loja um telemóvel novo copia do iPhone mini , pelos vistos na china nunca acabou esse formato ..ela tambem ficou espantada , eles copiam tudo e fazem melhor

    Responder

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