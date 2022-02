AMD fecha 2021 com aumento de 68% em receitas e o melhor trimestre da sua história

O segmento de hardware está cada vez mais renhido, e os números ajudam-nos a clarificar quem está a liderar determinados campos. Mas basta estarmos atentos para detetarmos as marcas que mais de destacam neste setor, sendo que a gigante AMD é claramente uma delas.

E parece que os bons ventos não param de soprar na direção da empresa liderada por Lisa Su. E de acordo com os recentes dados agora divulgados, a AMD conseguiu o melhor trimestre da sua história com vendas a chegar aos 4,8 mil milhões de dólares. Para além disso, conseguiu ainda fechar o ano de 2021 com um aumento de 68% em receitas.

AMD encerra 2021 com trimestre fiscal histórico

Nesta terça-feira (1), a AMD partilhou com o mundo os seus resultados financeiros do ano de 2021. E, resumidamente, a empresa continua a apresentar valores em alta, dignos de registo.

Em termos concretos, no quarto e último trimestre fiscal do ano passado, a empresa norte-americana conseguiu um valor impressionante de 4,8 mil milhões de dólares em receitas. Este montante representa assim um aumento de 49% face aos valores apresentados pela marca no mesmo período do ano de 2020.

Neste sentido, com estes números, a AMD consegue assim alcançar o melhor trimestre de toda a sua história, muito devido à enorme procura por processadores CPUs e APUs baseados na sua arquitetura Zen, para empresas e uso doméstico.

Por outro lado, também a grande procura pelas consolas PlayStation 5 e Xbox Series X/S ajudaram a alcançar estes valores, uma vez que a empresa fornece muitos dos principais componentes destas consolas.

O ano de 2021 trouxe à empresa de Lisa Su um total de 16,424 mil milhões de receitas, o que se traduz num aumento significativo de 68% face ao ano de 2020. No ano passado, o lucro líquido da empresa chegou aos 3,162 mil milhões de dólares, um aumento de 27%, sendo que a margem bruta chegou aos 48%.

Como tal, as ações da marca valorizaram 2,57 dólares cada, ultrapassando os 2,06 dólares registados no mesmo período do ano anterior.

Lisa Su espera mais resultados fortes em 2022

Num comunicado, a CEO Lisa Su diz esperar resultados igualmente fortes em 2022. Para isso, conta com o lançamento de novos produtos para PCs, jogos e servidores.

A empresa estima conseguir vendas de 21,5 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2022. E parece que não será difícil pois o primeiro trimestre deste ano já assinala vendas 45% acima das obtidas nesse período de 2021.