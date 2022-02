Vendas de telefones dobráveis devem ultrapassar 10 milhões de unidades em 2022

Os smartphones dobráveis vieram trazer uma lufada de ar fresco ao que já existia no mercado, o qual já suspirava por uma inovação mais significativa no setor. Há já várias marcas que apostaram neste segmento e tudo indica que este é um mercado que ainda tem muito para dar, havendo bastante aceitação e recetividade por parte dos consumidores.

Assim, segundo os dados agora revelados, estima-se que a venda de smartphones dobráveis possa ultrapassar os 10 milhões de unidades neste ano de 2022.

Dobráveis podem vender mais de 10 milhões de unidades em 2022

O mercado dos telefones dobráveis tem crescido a um ritmo bastante interessante. Enquanto isso, e para estimular ainda mais o setor, há cada vez mais modelos de diferentes marcas a serem desenvolvidos e lançados, para tornar estes numa escolha cada vez mais apelativa e diversificada para os utilizadores. De acordo com um relatório do Taiwan Economic Daily, as principais marcas de dobráveis, como a Huawei e a Samsung, são as que mais impulsionam o interesse do segmento com o lançamento dos seus produtos mais recentes.

Todos estes são ingredientes fundamentais para o sucesso do mercado, e estima-se assim que o aumento do interesse nestes equipamentos continue a aumentar de ano para ano. Para reforçar esta possibilidade, o Research Institute DSCC prevê que neste ano de 2022, o envio global de smartphones dobráveis ultrapasse mesmo os 10 milhões de unidades, conseguindo chegar aos 17,5 milhões.

Já no ano passado, a empresa analista Counterpoint Research havia sugerido que as vendas destes telefones iriam crescer 10 vezes até ao próximo ano de 2023.

E se inicialmente o valor destes modelos era bastante elevado, atualmente o preço já desceu ligeiramente, o que torna os dobráveis ainda mais atraentes aos olhos dos consumidores. Para além disso, outras marcas importantes podem também estar a preparar-se para lançar os seus smartphones dobráveis, nomeadamente a Apple e a Google.