Toshiba vai investir mil milhões de dólares para duplicar a produção de chips de potência

A Toshiba é uma das muitas marcas tecnológicas que acabaram por deixar de ser tão populares e distanciaram-se um pouco do mediatismo. Mas tal não significa que estejam 'mortas' ou reformadas deste mundo.

Prova disso são as últimas informações em que a marca japonesa confirma que vai investir cerca de mil milhões de dólares para duplicar a sua produção de chips de gestão energética.

Toshiba: mil milhões de dólares para produzir mais chips de energia

A Toshiba anunciou na passada sexta-feira (4) que vai investir cerca de 125 mil milhões de ienes (algo como 1,09 mil milhões de dólares) para aumentar a sua produção de semicondutores de gestão de energia para mais do dobro daquilo que produz atualmente. O grande objetivo da empresa japonesa é conseguir nivelar-se no mesmo patamar de outras grandes fabricantes destes chips, como a alemã Infineon Technologies AG.

Para o efeito, e de acordo com as informações divulgadas pela Reuters, a marca vai dedicar-se agora a construir uma linha de produção de 300 milímetros no centro do Japão para o fabrico de chips que gerem a eficiência energética em vários mercados, como carros, dispositivos eletrónicos e equipamentos industriais.

Para o efeito, a Toshiba vai destinar 100 mil milhões de ienes para a nova fábrica, enquanto que o investimento dos restantes 25 mil milhões de ienes será para a linha de produção de 300 milímetros, contruída numa fábrica de chips já existente, de acordo com as declarações de um porta-voz da empresa japonesa.

Espera-se que a nova fábrica comece a sua atividade em março de 2025. E quando a primeira fase estiver concluída, a capacidade de produção de chips de potência da Toshiba será de 2,5 vezes comparativamente ao nível atual.

O porta-voz da marca adiantou ainda que, dependendo da procura, a nova fábrica poderá expandir-se ainda mais com novos investimentos adicionais.