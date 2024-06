10 dicas para ter um verão ciberseguro segundo a Fortinet

Hoje, 20 de junho (às 21:51), assinala-se o Solstício de verão que marca o início desta nova estação no Hemisfério Norte. A Fortinet partilha dez dicas para o ajudar a manter a si e à sua família ciberseguros durante esta época.

1. Garanta que tem uma ligação Wi-Fi segura

Quando viaja para visitar a família ou para ir até à praia, vai querer manter-se ligado. O que significa que terá de aceder, muitas vezes, a Wi-Fi públicos. Embora muitos deles sejam perfeitamente seguros, nem sempre é esse o caso.

Os cibercriminosos que tentam roubar os dados de outras pessoas recorrem a um conjunto de truques na manga. Podem ligar-se a um ponto de acesso público e intercetar todos os dados entre si e, por exemplo, um site de compras online que estiver a ver, ou se estiver a aceder a sites onde tem de introduzir informações pessoais e sensíveis, como a sua conta bancária.

2. Mantenha os dispositivos atualizados

Antes de sair de férias, verifique se todos os seus dispositivos – como smartphones, tablets e laptops – estão com o sistema operativo e aplicações atualizadas. Isto é crucial para garantir que tem as últimas atualizações de segurança instaladas, minimizando vulnerabilidades que podem ser exploradas por cibercriminosos.

3. Ative a autenticação de dois fatores (2FA)

A autenticação de dois fatores adiciona uma camada extra de segurança, exigindo um segundo método de verificação além da password. Isso pode incluir um código enviado para o seu telemóvel ou através de uma aplicação de autenticação.

4. Tenha cuidado com o que publica nas redes sociais

Quando viajar, limite as suas mensagens de férias nas redes sociais. Embora possa ser divertido dizer a toda a gente para onde vai ou o que está a fazer, essa informação também permite que as pessoas saibam que está ausente, o que pode colocar a sua casa em risco.

5. Atualize as passwords

Um dos maiores erros que as pessoas cometem é utilizar exatamente a mesma password em todas as contas online. Claro que temos tendência a utilizar muitos sites diferentes, pelo que pode ser impossível lembrarmo-nos de uma password única para cada site.

No entanto, criar passwords fortes de que se possa lembrar não é tão difícil como parece. Por exemplo, utilize as primeiras letras de uma frase ou letra de música com que esteja familiarizado, adicione alguma complexidade com a distinção de letras maiúsculas e minúsculas e substitua algumas das letras por números ou caracteres especiais e terá uma password bastante segura.

6. Cuidado com aplicações e sites fictícios

Todos os anos, sobretudo durante as épocas festivas, surgem com maior frequência sites e aplicações de compras, concebidas para atrair os consumidores com preços baixos e ofertas irresistíveis para a compra de produtos que nem sequer existem.

Os cibercriminosos utilizam o chamado typosquatting - um ciberataque que se baseia na digitação incorreta de URLs pelos utilizadores - para criar sites falsos e enganar os compradores. Antes de efetuar uma compra online, especialmente num site onde nunca fez compras antes, faça alguma pesquisa para garantir que a empresa é legítima.

7. Fique atento aos esquemas de phishing

Durante o verão, as campanhas de phishing têm tendência para aumentar, com e-mails fraudulentos fingindo ser de empresas de viagens, promoções ou atualizações de segurança. Esses e-mails visam obter informações pessoais e financeiras.

8. Faça backup dos seus dados

Antes de sair de férias, faça um backup de todos os seus dados importantes, incluindo fotos, documentos e informações pessoais. Isto é vital caso perca o equipamento, ou seja, vítima de um ciberataque.

9. Desative o autopreenchimento

A funcionalidade de autopreenchimento pode ser conveniente, mas também pode expor as suas informações pessoais no seu equipamento dispositivo caso este seja perdido ou roubado.

10. Esteja preparado para perda ou roubo de dispositivos

Durante as viagens, a probabilidade de perder ou sofrer o roubo de um equipamento aumenta. Estar preparado para esta possibilidade é uma mais-valia. Nesse sentido recorra à encriptação dos dados para proteger o seu computador portátil, desta forma será mais complicado qualquer agente malicioso entrar no sistema, mesmo que consiga decifrar a palavra-passe.