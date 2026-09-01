ANACOM multa NOS em 350 mil euros! Saiba qual a razão
A NOS foi multada pela ANACOM em 350 mil euros, numa decisão que envolve mais de 821 mil clientes do serviço de televisão. A operadora já reagiu à decisão e decidiu levar o caso para tribunal.
A NOS foi multada por ter alterado unilateralmente as condições contratuais associadas ao seu serviço de televisão. Em causa está a introdução de publicidade obrigatória nas gravações avançadas e automáticas, que afetou cerca de 821 641 assinantes.
A decisão da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) foi tomada a 7 de julho de 2026 e considera que a NOS alterou, de forma idêntica e padronizada, as condições contratuais de um elevado número de clientes.
NOS: Publicidade passou a ser obrigatória nas gravações
Segundo a ANACOM, a alteração introduzida pela NOS consistiu na inclusão de visualização obrigatória de publicidade na funcionalidade de gravações avançadas e automáticas do Serviço TV.
O problema identificado pelo regulador não está apenas na alteração em si, mas na forma como esta foi comunicada aos clientes.
A ANACOM concluiu que a empresa não informou os assinantes, por escrito e de forma adequada, com uma antecedência mínima de 30 dias, sobre a proposta de alteração das condições contratuais.
Essa comunicação deveria também ter informado os clientes sobre o direito de rescindir o contrato sem qualquer encargo, caso não concordassem com a alteração.
PUM!!! Não vai dar em nada, maso que os 3 carteis fazem/faziam antes da Digi merecia ainda mais multas ou FALÊNCIA logo!!!
Eu não vejo publicidade nenhuma, pelo menos quando faço Restart TV na minha box UMA ou até mesmo na minha Apple TV, não vejo publicidade quando vejo programação dos últimos 7 dias, ou a NOS voltou a trás na sua decisão ou então comigo isso não acontece.