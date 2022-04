Quer o Deus Vayanne na sua garagem? Então reze, porque só existem 99 destes elétricos

Deus Automobiles é uma startup austríaca desconhecida até aos dias de hoje. Contudo, esta marca abençoada apresenta-nos um carro com características de envergonhar um cristão. Trata-se de um hipercarro elétrico com 2.200 cv, velocidade máxima superior a 400 km/h e aceleração de 0 a 100 km/h em menos de 1,99 segundos.

O Deus Vayanne foi projetado em colaboração com a empresa Italdesign e com a Williams Advanced Engineering, uma spin-off da equipa de Fórmula 1.

Deus Vayanne: Um rei entre os hipercarros elétricos

Apresentado no Salão Internacional do Automóvel de Nova York, o Deus Vayanne é um carro desportivo que chama a atenção principalmente pelos números da sua potência. Para além dos já referidos 2.200 cv, este tem um binário de 2.000 Nm.

O seu design chama à atenção e levanta várias questões. Dúvidas explicadas com a filosofia de ser um carro prático. Portanto, o Vayanne terá 12 centímetros de distância ao solo para poder ultrapassar estradas convencionais, com buracos e piso fraco. Problemas muitas vezes enfrentados pelos hipercarros da atualidade.

As grelhas dianteira e traseira foram concebidas como uma espécie de símbolo do infinito. Em geral, o carro é cheio de formas geométricas curvas e enigmáticas.

No interior, os elementos são em pele natural. Não é couro vegano, mas o fabricante garante que 100% dos materiais utilizados são sustentáveis ​​e foi projetado com o objetivo de ser um carro com emissão zero.

Para navegação, o Deus incorpora um espelho Halo Infinity. Uma projeção HUD (Head-Up Display) que se estende desde as portas até o painel e cujo efeito muda de acordo com o ângulo de visão. Em termos de som, o habitáculo tem um sistema desenvolvido para fornecer um envolvimento único e configurável.

99 unidades e nem mais um!

Quem quiser conduzir em Deus, salvo seja, já podem tentar reservar o seu no site do Deus Vayanne. De acordo com o fabricante, as primeiras entregas estão previstas para 2025, embora a sua produção seja limitada a 99 unidades.

Sobre essa pergunta que não quer calar, o preço, para já não se sabe. Mas será caro, isso não tenhamos dúvidas. Devido às suas características técnicas e produção limitada, pudemos encontrar carros com estas características e com preços a rondar os 3 milhões de euros. Portanto... se quiser sonhar um pouco, com Deus, claro, visite o site do fabricante.