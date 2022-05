Netflix poderá adicionar anúncios antes do fim do ano

A Netflix tem sugerido a chegada de algumas alterações significativas na plataforma. Apesar de os utilizadores não se mostrarem satisfeitos com as possibilidades, sabe-se agora que o serviço poderá adicionar anúncios antes mesmo do final do ano.

Numa declaração interna, a plataforma menciona também o temido fim da partilha de passwords a que estamos habituados.

Já sabíamos que a Netflix estava a ponderar diminuir o valor da subscrição, com o senão de adicionar anúncios à plataforma. Contudo, sabe-se agora que esses anúncios poderão chegar já em outubro deste ano, de acordo com uma declaração interna noticiada pelo New York Times.

Conforme recorda o Gizmodo, depois de muitos anos a garantir que nunca basearia a plataforma em anúncios, a Netflix revelou que estava a considerar introduzir publicidade. Aliás, o CEO Reed Hastings disse que a mudança era algo que a empresa estava a “tentar descobrir durante o próximo ano ou dois”.

Contudo, parece que virá mais cedo, pois a declaração menciona os “os últimos três meses do ano”.

Sim, é rápido e ambicioso e vai exigir algumas contrapartidas […] Todas as grandes empresas de streaming, excluindo a Apple, têm ou anunciaram um serviço apoiado por anúncios. Por uma boa razão, as pessoas querem opções com preços mais baixos.

A declaração menciona concorrentes como a HBO e a Hulu, que têm conseguido “manter marcas fortes enquanto oferecem um serviço apoiado por anúncios”.

Para aqueles a quem isto não agrada, importa saber que, conforme um porta-voz da Netflix disse ao Gizmodo:

Estamos a explorar um plano apoiado por anúncios para aqueles que estariam interessados, mas ainda teremos planos sem anúncios.

Além da introdução de anúncios, 2022 poderá ser o ano do fim da partilha de passwords, havendo a possibilidade de as contas partilhadas por pessoas que não vivam no mesmo espaço ficarem mais caras.

Este tipo de mudança a ser pensada pela Netflix - recorde-se da questão da partilha de contas – está a afastar os utilizadores. De tal forma que a plataforma de streaming perdeu, pela primeira vez em 10 anos, 200 mil utilizadores.

