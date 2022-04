Netflix: está disposto a pagar menos, mas com publicidade?

Numa altura em que a plataforma de streaming Netflix está a perder utilizadores, a empresa estará à procura de soluções para cativar novamente o interesse das pessoas. Na conferência de apresentação de resultados, foi então revelada uma possibilidade em testes.

A publicidade poderá estar a chegar e a tornar o serviço mais barato.

Netflix com publicidade?

Na mais recente conferência online de apresentação de resultados da Netflix, Reed Hasting, co-CEO da empresa, revelou que a plataforma de streaming poderá receber nos próximos anos planos de subscrição mais acessíveis, mas com publicidade.

Em 2023 ou 2024, deverão então estar desenhados tais planos o que poderá voltar a trazer novos utilizadores à plataforma.

Para Hasting, o sistema de anúncios poderá ser complexo e poderá acabar com a simplicidade da subscrição de planos atual. No entanto, refere que fará sentido proporcionar essa opção a quem estiver a disposto a ela. Na verdade, isto é o que já oferecem algumas das mais populares plataformas de streaming, como a Hulu ou a Disney, com resultados positivos para as empresas.

Subscritores abandonam a plataforma

Recorde-se que na mesma conferência, foi revelado que, pela primeira vez, em 10 anos, 200 mil utilizadores abandonaram o Netflix. Os resultados poderão ser explicados pelo fim das restrições devido à pandemia em praticamente todo o mundo. Há ainda o crescimento de outras plataformas com ofertas cada vez mais robustas.

No entanto, a empresa aponta também o dedo à partilha indevida de contas. Os números revelam que existem mais de 222 milhões de lares a pagar, mas outros 100 milhões partilham essas mesmas contas.

Com o fim do serviço na Rússia, devido às sanções motivadas pela guerra, o número de utilizadores irá diminuir ainda mais neste novo trimestre.

A partilha de contas poderá ser também uma opção prestes a chegar. No Chile, Costa Rica e Peru, já existe a opção de serem adicionados aos planos normais os submembros que acabam por pagar apenas mais 3 dólares para ter acesso aos conteúdos, além do valor do planos base.