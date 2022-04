Há muito que o Netflix assumiu o lugar de domínio do mercado do streaming. A concorrência está muito longe do que oferece, mesmo com todas as mudanças que estes têm trazido e com toda a nova oferta de conteúdos.

Ao apresentar os valores referentes ao primeiro trimestre de 2022, há um valor que de imediato fica em destaque. O Netflix perdeu utilizadores pela primeira vez há muitos anos. Tudo apontaria para o fim da pandemia, mas há outra causa, bem mais conhecida. Falamos da partilha de contas.

Netflix perdeu 200 mil utilizadores

A pandemia foi um dos motivos que mais contribuiu para o crescimento do Netflix nos últimos 2 anos. Com o confinamento, cada vez mais utilizadores optaram por subscrever este serviço, como forma de estarem ocupados e terem acesso a novidades.

Os valores agora apresentados para o primeiro trimestre de 2022 revelaram que o Netflix terá perdido 200 mil subscritores. Depois de meses a crescer, este é o primeiro trimestre onde há uma perda de utilizadores, algo que não acontecia há 10 anos.

Partilha de contas foi a culpada

As causas para este decréscimo são conhecidas pelo Netflix e foram apresentadas. Uma delas está nas contas partilhadas, algo que a empresa poderá mudar no futuro. Os números revelam que existem mais de 222 milhões de lares a pagar, mas outros 100 milhões a partilham essas mesmas contas.

Ao mesmo tempo, a concorrência tem estado mais forte, como o Disney+ e o Prime Video. Embora a Netflix ainda esteja a crescer de forma modesta, ela quer crescer mais rapidamente. Culpou o espaço limitado para se expandir em alguns países por falta de tecnologia nestes.

Ainda menos utilizadores no próximo trimestre

A decisão de interromper o serviço na Rússia também ajudou a Netflix diminuir a perda de subscritores. Terá adicionado 500 mil utilizadores, mas acabou por perder 700 mil.000 após decidir interromper ali o serviço.

Curiosamente, e do que o Netflix revelou, o COVID terá apenas mascarado esta situação nos trimestres anteriores. Este cenário parece que veio para ficar e para o próximo trimestre está prevista uma situação similar. Resta saber se acontecerá ou não.