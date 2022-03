Há muito que o Netflix tenta, de forma discreta, impedir a partilha de contas entre os utilizadores. Nunca se mostrou abertamente contra esta prática, mas é certo que não a tomará de forma leve e a aceitará alguma vez.

Com várias medidas já testadas, o Netflix parece agora ter encarado esta questão. Quer acabar com a partilha das contas do serviço de streaming e vai pedir aos utilizadores que paguem mais por isso.

Ainda está num estado muito inicial, mas o Netflix está agora a iniciar um processo para evitar a partilha de contas do seu serviço de streaming. Vai depender dos utilizadores, mas abre caminho para que esta partilha de contas deixe de acontecer num futuro próximo.

O fim da partilha de contas neste serviço

Vai criar 2 formas de garantir que as contas podem ser usadas por quem não more na mesma casa. Por um preço reduzido, será possível adicionar dois novos utilizadores em sub-contas com todas as opções do Netflix presentes e acessíveis.

Adicionar um membro extra : Os membros dos nossos planos Standard e Premium poderão adicionar sub-contas para até duas pessoas com quem não moram - cada uma com o seu próprio perfil, recomendações personalizadas, login e password - a um preço menor;

: Os membros dos nossos planos Standard e Premium poderão adicionar sub-contas para até duas pessoas com quem não moram - cada uma com o seu próprio perfil, recomendações personalizadas, login e password - a um preço menor; Transferir perfil para uma nova conta: Os membros dos nossos planos Basic, Standard e Premium podem permitir que as pessoas que partilhem a sua conta transfiram informações de perfil para uma nova conta ou uma sub-conta de membro extra - mantendo o histórico de visualizações, a minha lista e recomendações personalizadas.

Em opção, este processo poderá ser realizado em contas Netflix que já existam. Estas podem ser transferidas de forma direta para outras contas de outros utilizadores, no mesmo modelo de sub-contas, mantendo as suas opções e preferências, bem como o seu perfil de visualizações.

Streaming do Netflix em novas contas

Estas duas novas opções vão ser agora testadas em alguns mercados. Assim, será no Chile, Costa Rica e Peru que os utilizadores vão ter acesso a esta novidade. Os preços anunciados mostram que estas sub-contas vão ser apelativas por serem muito mais baratas que os preços atuais.

Esta poderá ser a solução que muito esperavam para deixar a partilha de contas do Netflix. Não é a solução técnica que irá impedir a partilha, mas será certamente uma forma de garantir que uma conta é partilhada de forma justa para com o serviço de streaming.