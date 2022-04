O Android Auto tem sido uma ajuda essencial para muitos condutores, que usam este sistema nos seus carros. A Google tem refinado as suas opções e funcionalidades, para o tornar ainda melhor e mais simples de usar.

Depois de ter sido lançada uma versão com algumas novidades importantes, eis que surge a próxima grande atualização. O Android Auto 7.6 chegou ainda em testes, mas dá já uma mostra do que vai trazer para todos.

É com recurso a um simples smartphone Android e uma ligação a um carro que esta solução da Google consegue mostrar todo o seu potencial. Transporta para o ecrã do sistema de entretenimento do automóvel muito mais que o ecrã do telefone, dando uma nova imagem às apps ali presentes.

Este sistema tem ganho cada vez mais adeptos e a Google sabe disso. Assim, e com esta nova versão, a gigante das pesquisas quer torná-lo mais simples de usar. Ao mesmo tempo conseguiu eliminar alguns problemas que vinham a ser reportados.

Uma das principais melhorias é mesmo o fim dos problemas que o Android Auto tinha com os cabos. A presença de uma ferramenta dedicada a isto já existia, mas agora tudo deverá ficar ainda mais simples com estas correções aplicadas.

Esta aparenta ser por agora a única alteração que esta versão traz. A Google não apresenta listas de melhorias nestas primeiras versões de teste, algo que é mesmo expectável. Algo que se espera que chegue em breve é a interface Coolwalk, que vai mudar muitos elementos.

Quem quiser testar já esta versão tem duas formas simples de o fazer. A primeira é pertencer ao programa beta do Android Auto e atualizar a app A segunda é através da instalação da APK desta versão da app. Podem obter esta versão neste link.

Estão assim abertos os testes para a nova versão do Android Auto. A Google irá focar-se nas novidades que tem preparadas e em breve mostrará o que este sistema trará no futuro para os carros.