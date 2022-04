AMD apresenta os CPUs Ryzen PRO 6000 para portáteis profissionais com 29h de bateria

A AMD é uma das empresas do segmento de hardware que mais tem crescido no mundo tecnológico. A sua ascensão tem sido feita de uma forma sólida e segura, através do lançamento de várias novidades para o mercado.

Neste sentido, a fabricante acaba de apresentar a sua nova linha de processadores Ryzen PRO 6000 destinados aos computadores portáteis profissionais.

AMD Ryzen PRO 6000: os CPUS para portáteis profissionais

A AMD anunciou nesta terça-feira (19) a sua nova linha de processadores Ryzen PRO 6000 para portáteis profissionais. Os novos produtos destinam-se assim ao segmento empresarial, contando com várias especificações para esse fim. De acordo com as informações reveladas pela marca, os CPUs destacam-se por diversas razões, nomeadamente a bateria com uma duração mais longa capaz de atingir até 29 horas.

Os processadores já haviam sido revelados pela AMD durante o evento CES 2022. Mas agora foram oficialmente apresentados, assim como o novo portfólio de computadores portáteis das marcas HP e Lenovo, que já vêm equipados com estes novos processadores Ryzen PRO 6000 e também com outros CPUs, tais como o Ryzen 5000 e o 5000 PRO.

Com esta novidade, a AMD oferece uma performance mais elevada com o bónus de uma duração de bateria mais longa para equipamentos portáteis finos e de alto desempenho.

Os novos processadores estão divididos nas linhas U e H, e os modelos variam entre os 6 núcleos com 12 threads e os 8 núcleos com 16 threads. A linha U conta com um TDP de 28W, enquanto que a linha H existe nas opções de 35W e 45W. Toda a gama é baseada na arquitetura Zen3+ com um processo de fabrico de 6 nm com RDNA2 que, segundo a marca, é ainda mais eficiente do que as anteriores.

De acordo com a AMD, os novos processadores Ryzen PRO 6000 apresentam uma "excelente duração da bateria em testes de benchmarks e no uso real dos portáteis". Assim, as marcas de computadores parceiras da empresa de Lisa Su podem agora desenvolver equipamentos profissionais e empresariais "mais finos, leves e portáteis".