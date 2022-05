Com cada vez mais utilizadores, os serviços de streaming têm procurado maximizar os seus lucros e a forma como as suas plataformas são usadas. A partilha de contas, no entanto, continua a ser um desafio.

Depois de vermos como a Netflix o tenta fazer, surge agora mais uma que quer acabar com esta prática. Também o Disney+ parece estar a tomar este caminho e deverá em breve começar a querer limitar a partilha de contas dos utilizadores.

Uma prática que muitos usam no acesso aos serviços de streaming é a partilha de contas. Esta forma de aceder consegue poupar muito dinheiro aos utilizadores, uma prática que acaba por prejudicar o Netflix, Disney+ e muitos outros serviços.

A mudança deste cenário parece ter já sido iniciado, com algumas medidas muito concretas e com ideias para o inverter. Se até agora era apenas um problema visível com o Netflix, o Disney+ parece querer começar a tomar ações iguais.

Segundo o que foi revelado, e ainda apenas em Espanha, o Disney+ começou a enviar questionários aos seus clientes. Nessa pesquisa que está a ser feita, o serviço de streaming questiona porque os seus utilizadores optaram por partilhar as suas contas.

As questões são simples e diretas, procurando saber mais sobre as razões pela qual a partilha está a ser realizada pelos utilizadores. Em concreto foca-se nas partilhas fora da morada registada para a conta.

Não se sabe ainda qual o propósito desta recolha de informação e nem que medidas vão ser tomadas no futuro. Pode ser o início de uma mudança que venha a ser aplicado no futuro e que mudem completamente este serviço de streaming.

Tal como o Netflix, também o Disney+ parece estar preparada para mudar a forma como permite que as suas contas sejam usadas. Não deve querer que esta partilha exista e que isso reduza os lucros da empresa. As medidas a tomar devem surgir em breve.