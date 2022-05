Tal como outras empresas, também a Microsoft Store quer simplificar o acesso a apps para o sistema operativo da marca. Esta deverá ser a montra principal, quer para os programadores, quer para os utilizadores do Windows.

Com ainda muito que crescer e melhorar, a Microsoft Store recebe agora duas novidades que são importantes. Falamos da chegada do Putty e do Audacity, que finalmente têm uma presença oficial e confirmada na loja de apps do Windows.

A loja de aplicações da Microsoft tem ainda muito que crescer e que se aprimorar. A gigante do software tem apostado forte nesta sua proposta, mas ainda não foi possível alinhar com outras propostas e ter o mesmo sucesso que estas têm.

Ainda assim, e como o tempo tem mostrado com as novas versões do Windows, muitos programadores têm aderido e optado por publicar aqui as suas apps. A certeza volta agora, com a chegada destas duas novas apps, o Putty e o Audacity à Microsoft Store.

Estas são duas das mais conhecidas apps na Internet, que agora têm uma presença nesta espaço. A vantagem desta presença são óbvias e permitem, por exemplo, dar uma maior visibilidade e confiança a quem quer instalar. Ao mesmo tempo, é a garantia de atualizações diretas e rápidas.

Curiosamente, e antes desta chegada à loja de apps que alimenta o Windows, a presença de apps falsas era enorme e muitas delas não era bem intencionadas. Agora, as propostas são bem visíveis e acessíveis.

Estas duas alternativas podem já ser acedidas e instaladas por qualquer utilizador. Basta aceder a esta plataforma, quer na Internet, quer no Windows, sendo depois encaminhados para o sistema da Microsoft, onde será colocado acessível ao utilizador.

A loja Microsoft precisa de apps e opções como o Putty ou o Audacity. Dão uma maior visibilidade a este repositório e aumenta a confiança para os utilizadores, algo que há muitos anos tem sido tentado e não tem, na verdade sido conseguido.