O Telegram cresceu de forma a que hoje é uma das alternativas no universo dos serviços de mensagens. Conseguiu roubar muitos utilizadores à concorrência em momentos chave e isso levou a que atingisse a posição que tem hoje.

Como qualquer outro serviço que reside na Internet, o Telegram precisa de se financiar e isso será feito dentro da sua plataforma. Depois de alguns indícios, surge agora a primeira materialização do que será o futuro. O modo Premium foi mostrado e trará extras que vão ser pagos.

Tal como muitas outras plataformas, o Telegram está agora a testar novidades que apontam o caminho que irá ter. Tudo parece focado nas reações e nos stickers, que em breve vão ter novidades importantes e aparentemente não acessível a todos os utilizadores.

A mais recente versão de testes, marcada no canal beta com o código 8.7.2, é dedicada por agora ao iPhone e tem já visível o princípio do que será a vertente Premium deste serviço. Este serviço pago irá estar acessível em qualquer mensagem, mas apenas para quem tiver o serviço subscrito.,

Quem escolher um destes elementos, reações ou stickers, vai agora ser brindado com a possibilidade de se registar, tendo de pagar. Os elementos vão ser exclusivos e mesmo após colocados numa conversa do Telegram, apenas surgem para quem estiver a pagar para usar.

Algo que por agora ainda não é conhecido é como este serviço extra do Telegram irá funcionar. Por agora é apenas acessível em testes, mas não é conhecido quanto irá custar e nem de que forma será possível aos utilizadores subscreverem. Está ainda por saber quando será público.

Outra novidade que, entretanto, foi revelada, traz alterações para o criador de avatares. Este foi encontrado na versão beta do macOS e revelou que muito mais poderá ser usado para personalizar esta área do Telegram.

Está assim aberta mais uma porta para a mudança no Telegram, agora com a versão Premium. Não será certamente do agrado de todos os utilizadores, mas dará a este serviço a possibilidade de se financiar e fazer crescer ainda mais o que este serviço de mensagens oferece.