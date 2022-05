A Google está focada em tornar o Chrome o browser ainda melhor, independentemente da plataforma onde é usado. Esta sua proposta é já a mais usada na Internet e a escolha óbvia para todos os que querem navegar na maior rede mundial.

Com mudanças simples mas muito eficazes, a Google tem conseguido cumprir esse seu desejo. A prova disso veio agora com uma mudança quase invisível no Android, mas que tem um impacto grande. Vejam como pode ter já essa alteração e ter o Chrome ainda melhor.

A interface do Chrome é um dos seus grandes trunfos que a Google criou. Com uma simplicidade única, os utilizadores conseguem obter toda a informação ou gerir este browser com alguns cliques do rato sem qualquer esforço.

As novidades do Google Chrome para Android

Com uma novidade interessante, a Google preparou uma alteração que chegou com a versão 101 deste browser. Dá ao utilizador a liberdade de escolher que itens podem ter na barra do Chrome no Android. Para ativar, comecem por abrir o endereço chrome://flags/#adaptive-button-in-top-toolbar-customization.

Esta opção deverá estar desativada e o utilizador só precisa de a tornar ativa. O Chrome irá de seguida pedir ao utilizador para ser reiniciado, algo que deve ser feito de seguida para tornar essa opção de imediato pronta a ser usada.

Escolher o que querem na interface do Android

Agora que tornaram essa novidade ativa, o utilizador pode escolher que botão quer ter ativa junto da barra de endereço. Essa opção dá a liberdade aos utilizadores de escolher ou deixar ao Chrome essa decisão. Abram então o menu de topo do Android e escolham a opção Definições.

Continuem a configuração e escolham de seguida a opção Atalho da barra de ferramentas. Aqui dentro têm 4 opções, devendo ser escolhida apenas a que querem ativa. O Chrome dá a escolher Pesquisa por voz, Partilhar ou Novo separador. Existe ainda existe também a opção Com base na utilização.

Como ficará esta novidade

A mudança é imediata e dá ao utilizador a liberdade de escolher o que pretende. Claro que dar ao Chrome a opção de definir com base na utilização é a opção mais simples e a que dá mais liberdade para mudar em função do que está a ser usado por cada utilizador.

Os que pretendem, dependendo de cada gosto, podem escolher o botão que mais se ajusta. Desta forma ficam com a interface perfeitamente ajustada a cada gosto e a cada utilização específica.

Esta é uma mudança que a Google ainda deverá anunciar para o Chrome no Android. Até isso acontecer, podem ter já acesso a essa novidade e usar a interface deste browser de forma ainda mais dedicada e personalizada.