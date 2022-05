Guerra na Ucrânia: “Fantasma de Kiev” morreu ou são apenas fake news?

Há quem diga que esta guerra tem tido enorme impacto no mundo, porque as informações circulam muito rápido, especialmente através das redes sociais. As fake news têm feito parte desta guerra e até são usadas como estratégia.

Recentemente surgiram informações que o Fantasma de Kiev morreu! Será verdade ou são apenas fake news?

Segundo a BBC, na internet começaram a circular informações de que o "Fantasma de Kiev" tinha derrubado cerca de 40 aeronaves inimigas. Isso seria um feito impressionante tendo em conta todo o poderio dos russos. No entanto, o Comando da Força Aérea da Ucrânia publicou no Facebook que o "Fantasma de Kiev é um super herói lendário que foi criado pelos ucranianos!". Na mensagem pediu "à comunidade ucraniana para não negligenciar as regras básicas de 'higiene da informação'" e "validar as fontes de informação antes de publicar informações deste tipo".

Alguns meios de comunicação, referem que o herói da aviação seria o major Stepan Tarabalka, de 29 anos. As autoridades ucranianas indicam que morreu em combate no dia 13 de março e que foi honrado postumamente com a medalha de Herói da Ucrânia.

O país passou a descrever oficialmente o "Fantasma de Kiev" com uma "representação coletiva de pilotos da 40ª brigada aérea tática da Força Aérea, que defendeu os céus da capital ucraniana", em vez de se tratar apenas de um herói lendário.

Esta história tornou-se viral nas redes sociais e a verdade é que ainda não se percebe muito bem a mesma.O ministro da Defesa da Ucrânia celebrou no Twitter o heroísmo de Tarabalka.

Em declarações à CNN, especialistas em ações militares dizem duvidar de tal história, considerando que é "propaganda para elevar a moral". Um especialista ucraniano da área militar, disse à BBC, sob condição de anonimato, que a história do "Fantasma de Kiev" conseguiu "ajudar a elevar a moral num momento em que as pessoas precisam de histórias simples".