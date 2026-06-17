O WhatsApp Web agora suporta chamadas de áudio e vídeo em grupo

Poucos meses após a introdução das chamadas individuais de áudio e vídeo, o WhatsApp Web volta a mudar e a receber uma novidade importante. A partir de agora, esta versão passa a ter suporte para as chamadas de grupo.

O WhatsApp Web recebe uma novidade importante

Nos últimos meses, a versão web do WhatsApp passou a oferecer suporte oficial para chamadas de áudio e vídeo. A chegada desta funcionalidade à web era muito aguardada, pois finalmente permitia que os utilizadores ligassem através do browser, sem terem de instalar a aplicação de mensagens no computador. Mas agora, o o WhatsApp Web suporta agora as chamadas de grupo..

De facto, não era possível iniciar uma chamada de áudio ou vídeo dentro de um grupo. A equipa da Meta já resolveu o problema e está a implementar o suporte para chamadas de grupo com o WhatsApp Web. Por enquanto, parece que o suporte para chamadas de áudio e vídeo em grupo está a ser lançado apenas para um pequeno grupo de utilizadores na versão beta da aplicação web.

Com a nova funcionalidade, o WhatsApp Web aproxima-se mais das suas aplicações para desktop e dispositivos móveis. Mais importante, o suporte para chamadas de grupo na Web torna finalmente o WhatsApp uma alternativa viável a soluções como o Google Meet ou o Zoom. Fazer uma chamada de grupo é tão fácil como fazer uma chamada individual. Existe um botão de chamada diretamente na parte superior dos chats de grupo.

Já suporta chamadas de áudio e vídeo em grupo

Pode-se escolher entre uma chamada de áudio ou vídeo e até selecionar quais os participantes a incluir. Esta é uma funcionalidade bem-vinda que lhe permite evitar incomodar todo o grupo se o objetivo da sua chamada for apenas com algumas pessoas. De resto, o suporte para chamadas de áudio e vídeo em grupo no WhatsApp Web está sujeito às mesmas condições que nas aplicações para desktop e dispositivos móveis.

Assim, só se pode ligar para até 32 pessoas em simultâneo. Note-se que o WhatsApp Web também introduz um sistema de convites baseado em links. Isto significa que se pode gerar um link e partilhá-lo com qualquer pessoa para que possa participar na chamada em curso. Para chamadas que exijam mais controlo, pode-se configurar um sistema de sala de espera para aprovar manualmente os participantes.

Por fim, o suporte para chamadas de áudio e vídeo em grupo permite a partilha de ecrã. Pode-se iniciar uma reunião de trabalho utilizando o WhatsApp Web e, simultaneamente, partilhar a sua apresentação no ecrã do computador. A implementação de chamadas de grupo no WhatsApp Web é uma excelente notícia para os utilizadores de Linux , uma vez que o serviço de mensagens não disponibiliza um cliente desktop oficial para este sistema operativo.