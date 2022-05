Apesar da Microsoft ter garantido o suporte ao Windows 10 até 2025, este sistema está em constante melhoria e evolução. As atualizações vão chegar de forma constante, a um ritmo anual, sempre com melhorias e algumas novidades.

Com todo este ritmo, é natural que as versões mais antigas cheguem ao fim de vida e percam o suporte. É isso que está agora a acontecer com um conjunto de versões, que requerem que os utilizadores atualizem o Windows 10 com urgência.

Microsoft está a alertar os utilizadores

Esta não é uma situação nova e já se repetiu no passado com este sistema. As versões mais antigas do Windows perdem o suporte da Microsoft e acabam por obrigar os utilizadores a fazer a atualização para uma versão mais recente, como esperado.

É isso que agora aconteceu, com um lote elevado de utilizadores do Windows 10. A versão 20H2, lançada em novembro de 2020, perdeu agora o suporte da Microsoft, deixando esta de receber qualquer atualização de segurança.

Windows 10 20H2 chega ao fim de vida

Já em fevereiro deste ano a Microsoft tinha alertado para este cenário, apresentando a data de 10 de maio como limite. Esta data chegou agora e por isso várias versões vão ficar sem o necessário suporte para a resolução de problemas que surjam.

Windows 10 Home, versão 20H2

Windows 10 Pro, versão 20H2

Windows 10 Pro Education, versão 20H2

Windows 10 Pro para estações de trabalho, versão 20H2

De notar que as duas ultimas versões apresentadas vão ter mais tempo de manutenção por parte da Microsoft (9 de maio 2023). As restantes precisam mesmo de ser atualizadas para que o suporte seja garantido e todos os problemas mitigados.

Instalar já as atualizações desta versão

A Microsoft irá tentar fazer a atualização destes sistemas para uma versão mais recente, garantindo assim a chegada da correção de todos os problemas. Caso pretendam, os utilizadores podem procurar esta nova versão diretamente na zona dedicada das definições.

Apesar de muitos quererem deixar as atualizações de lado, estas são importantes para esta versão do Windows. A Microsoft tenta garantir este processo da melhor forma possível, mas isso nem sempre acontece, havendo depois situações como a que agora está presente.