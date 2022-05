Os últimos meses mostraram que a Tesla tem conseguido reagir de forma única a todas as adversidades que tem encontrado. A produção de carros aumentou e as suas entregas seguiram o mesmo caminho, com resultados únicos.

Agora, e do que Elon Musk revelou, a Tesla poderá enfrentar problemas e limitar as novas encomendas. Tudo está focado nos tempos de entregas, que a marca vê chegarem a um ano e que consideram demasiado.

Toda a industria tem estado a sofrer com as limitações que a falta de componentes e as paragens das fábricas tem trazido. A produção existe, mas está condicionada, o que leva a tempos de entrega demasiado elevados, ao contrário do que seria esperado.

A Tesla parecia imune a este problema, com os seus resultados financeiros mostraram nos últimos trimestres. Agora o seu homem forte veio revelar uma nova realidade, numa entrevista que deu, mostrando que a Tesla poderá ter de mudar a sua postura.

A procura agora está a exceder a produção num grau ridículo. Na verdade, provavelmente vamos limitar ou simplesmente parar de receber pedidos para qualquer carro além de um determinado período, porque parte desse tempo (para entrega de novos carros) está a demorar mais de um ano.

Elon Musk revelou que a marca poderá de ter limitar ou bloquear as novas encomendas de alguns dos seus carros. Os tempos de entrega estão de tal forma elevados, com mais de 1 ano, que deixa de ser lógico aceitar essas encomendas.

A Tesla tem tentado resolver este problema com a remoção de alguns elementos, que vão ser montados mais tarde. Ao mesmo tempo, parece garantir tempos de entrega em carros que sejam padronizados e com acabamentos similares.

Esta não é a única marca a enfrentar este problema. A Volkswagen tem os carros que vai produzir em 2022 vendidos, por falta de componentes, e a BMW optou por enviar as suas viaturas sem parte das opções, mais uma vez devido a limitações na cadeia de distribuição.