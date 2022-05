Freedom Ship: O mega navio que é uma cidade flutuante

Já ouviu falar no Freedom Ship? A imaginação não tem limites e o Homem consegue criar coisas extraordinárias. Já imaginou um mega navio, que funciona como uma cidade flutuante, que possa levar até 100 mil pessoas?

É este o projeto Freedom Ship que é uma autêntica loucura.

Freedom Ship incorpora um aeródromo...

Freedom Ship é um projeto de um mega navio de passageiros que é da propriedade de Norman Nixon da Freedom Ship International. Tem 1 400 metros de comprimento, 230 metros de largura e 110 metros de altura. Estima-se que poderá ser mais de quatro vezes maior que o navio Queen Mary.

O Freedom Ship incorporará um aeródromo capaz de acomodar aeronaves turboélice.

Segundo vários artigos sobre o projeto, a ideia vai muito mais além de criar um super navio. O objetivo é ter uma comunidade flutuante, “uma cidade internacional, cosmopolita, residencial, comercial e turística” em constante viagem pelo mundo..

O navio é grande porque é o tamanho mínimo necessário para que a comunidade seja economicamente autossuficiente, como é referido no site do projeto.

Relativamente ao investimento, Roger Gooch, parte da equipa original que trabalhou com a Nixon no desenvolvimento do projeto nos anos 90, explicou em 2013 ao Business Insider que custaria cerca de 9.000 ou 10.000 milhões de dólares, um custo exorbitante que explica em grande parte que mais de 20 anos depois do seu projeto original, este super navio ainda não tenha passaado do papel e das renderizações. Vamos ver o que acontece num futuro próximo.