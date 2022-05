Giveaway: ganhe 4 chaves digitais do Windows 10

Hoje é dia de giveaway com a VIP-URCDKey: poderá ganhar 1 de 4 chaves Windows 10 disponíveis para oferta, veja como é simples.

Assim, além dos preços económicos que esta plataforma tem para oferecer, em vários tipos de software como sistemas operativos, suites office, antivírus, jogos e muito mais, hoje pode habilitar-se a ganhar uma chave digital sem qualquer custo. Saiba tudo aqui.

Giveaway VIP-URCDKey: ganhe 4 chaves digitais do Windows 10

Assim, além do giveaway VIP-URCDKey, também podemos afirmar que colapsaram preços das chaves digitais para o Windows 10 e Office com o código TT20% antes de efetuar o pagamento e receberá um desconto adicional de 25% nos preços abaixo:

Como comprar a licença OEM do Windows da Vip-urcdkey?

Selecione qualquer um dos programas acima para acessar o site VIP-URCDKey. Adicione o software ao seu carrinho. Insira o código TT20% na caixa de texto Código promocional. Clique no botão Enviar pedido. Selecione um método de pagamento e clique em "Pagar agora" (Pagar agora). Conclua sua compra. Depois disso, a licença OEM que você comprou será enviada para o seu e-mail.

Ativação do Windows com licença OEM da Vip-urcdkey

Abra o menu Iniciar. Clique em "Configurações". Vá para a secção Atualização e segurança. Clique em Ativar Windows ou Alterar chave do produto. Insira a licença do produto que recebeu por e-mail.

Giveaway: como participar ganhar a sua chave?

É muito simples poder ganhar 1 de 4 chaves Windows 10. Para tal, basta deixar um comentário sobre a VIP-URCDKey e as suas campanhas e partilhar este artigo numa das suas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram ou mesmo TikTok.

Giveaway VIP-URCDKey: ganhe 4 chaves digitais do Windows 10

O Giveaway estará disponível até dia 15 de maio. No final, o sistema automático escolhe os 4 vencedores. Uma vez validados os vencedores, tendo cumprindo com o comentário que cumpra com as normas declaradas e tendo partilhado o artigo, a chave é enviada pela própria plataforma.