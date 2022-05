Autocarros elétricos são retirados de circulação em Paris depois de incêndios sem explicação

Os veículos elétricos são cada vez mais uma opção para substituir os veículos a combustão. Além dos carros particulares, muitas são as cidades que já têm rotas completas de autocarros públicos 100% elétricos.

Paris é um desses exemplos, mas dois incêndios sem explicação obrigaram à retirada de 149 autocarros de circulação. Assista ao vídeo.

Sem motivo aparente, em abril, nas ruas de Paris pode assistir-se ao incêndio de dois autocarros 100% elétricos. Estes dois veículos fazem parte de uma frota fabricada pelo Bolloré Group, uma empresa francesa, e os modelos são os Bluebus 5 SE.

Os Bluebus 5 SE são assim autocarros 100% elétricos ao serviço da Rede Autónoma de Transportes Parisienses (RATP), sendo a frota completa composta por 149 veículos pesados de passageiros.

Perante os incidentes que ocorreram a 4 e 29 de abril, os 149 Bluebus 5 SE foram retirados de circulação.

No primeiro caso, o autocarro foi consumido pelas chamas na sua totalidade, no centro da cidade na Avenida Saint-Germain. Felizmente, não foram registados feridos, graças à rápida atuação do condutor que parou o autocarro e ordenou que todos os passageiros saíssem.

A RATP, no decorrer dos incidentes, pediu ao fabricante Bolloré que explicasse a causa dos incêndios e propusesse um plano de ação para tornar os autocarros mais seguros.

A Bolloré afirmou que está a colaborar ativamente com a RATP para determinar a causa dos incêndios, sendo que o fabricante possui em Paris 500 autocarros elétricos, dos 4700 que operam na capital francesa.

Particularidades dos autocarros elétricos Bluebus 5 SE

Os Bluebus 5 SE têm 12 metros de comprimento e transportam até 109 passageiros. A bateria tem capacidade de 441 kWh (de LPM, polímero metálico de lítio) e garante uma autonomia de 320 km entre recargas. O fabricante assegura que “as células não utilizam qualquer componente líquido, sendo completamente sólidas”. Além disso, não há cobalto nem níquel na sua fabricação, o material que poderia justificar o excesso de aquecimento e os incêndios.

As baterias do Bluebus 5 SE estão localizadas por cima do tejadilho e, em caso de incêndio, permitem que o veículo pare e os passageiros saiam que as chamas se propaguem por todo o autocarro.