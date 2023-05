BYD confirma que lançará um assistente de condução avançado ao nível do Autopilot da Tesla

A BYD está a penetrar o mercado europeu e, aos poucos, vai mostrando as suas vantagens competitivas. Agora, anunciou que, no verão, vai lançar o seu próprio sistema avançado de assistência da condução, capaz de competir com o Autopilot da Tesla.

Cada vez mais, os consumidores valorizam carros que ofereçam ajudas à condução, por facilitarem os processos e, consequentemente, simplificarem a sua vida quotidiana. Por exemplo, tecnologias que mantenham o carro na faixa de rodagem correta e que assegurem as distâncias de segurança são, numa tendência crescente, mais populares.

Embora não estivesse a apostar neste sentido, o jogo mudou e, segundo a imprensa chinesa, a BYD está a finalizar os trabalhos para equipar os seus veículos com um sistema avançado de assistência da condução (em inglês, ADAS), capaz de ficar ao nível do Autopilot da Tesla.

BYD quer competir com a Tesla

O sistema será baseado no Journey 5, um processador capaz de lidar com 128 Teraflops e que conta com Inteligência Artificial. Isto nada mais é do que o resultado do trabalho de um dos líderes do setor das soluções de condução inteligente, na China, a Horizon Robotics.

De nome DNP, este sistema de assistência ao condutor da BYD estará disponível na nova versão do sedan Han e chegará no terceiro trimestre deste ano. Este DNP dará ao carro da BYD alguma capacidade de condução autónoma. Depois do Han, também será disponibilizado em alguns modelos das séries Tang e Song.

O objetivo da BYD é claro: conceber automóveis esteticamente apelativos, com baterias potentes e preços razoáveis, agregando-lhes a tecnologia necessária para atrair as novas gerações de condutores que valorizam cada vez mais os sistemas de assistência à condução.

Leia também: