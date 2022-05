Solução “alternativa” do Apple CarPlay para os Tesla já está disponível para download

Os veículos trazem hoje sistemas muito completos de infoentretenimento. Contudo, marcas como a Google ou a Apple querem estender os seus serviços dos smartphones para os carros. O CarPlay da Apple é um desses sistemas que a Tesla ainda não oferece nos seus elétricos. Contudo, é possível ultrapassar esta carência nativa dos carros com uma solução alternativa que use um Raspberry Pi ligado ao veículo.

Já várias vezes os utilizadores dos carros Tesla exprimiram a sua vontade para ter os sistemas da Apple e da Google. Elon Musk ainda não lhes fez a vontade. Mas... há outras formas!

Usar um Rasberry Pi e um Android para ter Apple CarPlay no Tesla

Diante da aparente indiferença da Tesla aos repetidos pedidos para trazer o ‌CarPlay‌ para seus automóveis, o programador polaco Michał Gapiński demonstrou o seu sucesso ao trazer o sistema de entretenimento da Apple para o seu Tesla Model 3 no início deste ano, conforme mostrámos.

Como notado pelo site Tesla North, após seis meses de trabalho, Gapiński lançou a primeira versão alfa pública disponível do "Tesla Android" no Github para que outros possam descarregar e experimentar.

O trabalho envolve a utilização de um Rasberry Pi com um modem LTE e um ponto de acesso Wi-Fi, executando um firmware personalizado baseado no Android, bem como um cabo micro-HDMI para HDMI e cabo Ethernet. Como demonstrado num vídeo do YouTube, o navegador do automóvel é utilizado para se ligar ao Rasberry Pi e mostrar a interface CarPlay no ecrã do Tesla, onde as aplicações Apple incluindo Mapas e Apple Music funcionam como esperado.

O sistema funciona enquanto se conduz e também pode ser controlado com os botões multimédia no volante do Tesla.

Gapiński diz que o principal objetivo do último lançamento alfa era a usabilidade.

Para que o projeto possa ser dimensionado e tornar-se popular na comunidade Tesla, precisa de proporcionar uma experiência Android reativa. Caso contrário, as pessoas não a utilizarão. Neste momento, o foco está a começar a mudar para uma melhor integração e simplificação. Deixar de exigir duas placas ajudará a reduzir tanto o custo como a barreira de entrada, reduzindo o guia de instalação para algo que pode ser feito numa questão de minutos.

Disse o programador polaco no seu website do Projeto Tesla Android.

Apesar da preponderância do CarPlay em muitos outros carros elétricos, a Tesla não oferece apoio oficial.

Indícios em 2020 de que Tesla planeava apoiar a Apple Music nunca se concretizaram, e o CEO da Tesla parece não responder aos pedidos no Twitter para que a empresa leve o CarPlay aos seus veículos, apesar de ser uma das características mais solicitadas entre os proprietários da marca dos elétricos.

