Desde que a Tesla apresentou a Cybertruck que esta pickup tem estado envolvida em alguns atrasos e alguns percalços. A empresa de Elon Musk tem repetidamente atrasado a sua forma final e o seu lançamento no mercado e isso tem frustrado os potenciais clientes.

Com alguma certeza já sobre o seu lançamento, a Tesla tomou agora uma medida relevante. Mudou o seu site e parou de receber novas encomendas da Cybertruck fora da América do Norte, limitando o acesso a esta pickup.

Espera-se que seja em 2023 que a Tesla consiga iniciar a produção da Cybertruck e que a comece a entregar aos ses clientes. Este será um momento importante pois será o culminar de um processo lento e com muitos problemas que foram surgindo.

Ao mesmo tempo, este início de produção parece marcar também um limite para a própria Tesla. Irá ter de acelerar a sua produção e competir internamente com os restantes modelos da marca, que precisam de continuar a ser produzidos e lançados no mercado.

Tesla does no longer accept orders for the cybertruck in Europe.

The website changed from Bestellen = Order to Get Updates pic.twitter.com/nrB9UoFVKy