A chegada das novas propostas da Tesla tem sido constantemente atrasada e todos os prazos apresentados foram até agora revertidos. Elon Musk tem reagendado e alterado as expetativas dos seus muitos clientes, tentando gerir este processo.

Na inauguração da nova Gigafactory, no Texas, Elon Musk voltou a abrir o jogo e revelou mais informação. Finalmente há uma data para a chegada da Cybertruck, Roadster e Semi, estando previsto para o próximo ano.

Por agora a Tesla tem como ofertas aos clientes os Model S, Model 3, Model X e Model Y. A marca tem planos bem claros para o alargamento da sua linha de viaturas e até já as apresentou ao público, em momentos marcantes para a marca.

A questão que tem sido recorrente para os futuros Cybertruck, Roadster e Semi é sempre a mesma. A Tesla tem atrasado a sua entrada em produção, com vários momentos a terem sido adiantados. Na sua mais recente aparição em público, Elon Musk abriu o jogo e revelou os seus planos.

A produção do Cybertruck vai a chegar no próximo ano. Estaremos a produzir o Roadster e o Semi. Isso está tudo a chegar. Este ano tem tudo a ver com expansão e no próximo ano haverá uma enorme onda de novos produtos