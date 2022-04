Um em cada dez portugueses lê jornais ou revistas no WhatsApp

Nos últimos anos tem vindo a intensificar-se a "pirataria" de jornais e revistas. Na prática, este tipo de conteúdos são partilhados ilegalmente nas redes sociais, com principal foco no WhatsApp e Telegram.

A pirataria de jornais e jornais tem levado a prejuízos de milhões, mas há agora novos dados curiosos.

A Netsonda realizou um estudo em dezembro de 2021 com o objetivo de caracterizar os hábitos de receção e leitura de jornais e revistas através da plataforma WhatsApp, na população portuguesa de utilizadores de internet, procurando quantificar o número de leitores que este canal e forma de consulta de informação representa.

De acordo com este estudo, 89% dos utilizadores de internet em Portugal utilizam atualmente a aplicação WhatsApp e 10% recebe e lê jornais ou revistas através dessa plataforma.

Da análise dos resultados, verifica-se que os jornais diários e as revistas TV e cor-de-rosa são os dois tipos de comunicação mais partilhados e lidos através da plataforma WhatsApp, com 12% de partilhas e leituras de jornais diários e 10% nas revistas TV e cor-de-rosa entre utilizadores de internet em Portugal.

Considerando o número médio de jornais e revistas impressos e as leituras dos mesmos via WhatsApp, os jornais económicos, as revistas de motores, os jornais desportivos e as revistas de grande informação destacam-se como os meios de comunicação que alcançam maior crescimento com a partilha e leitura via WhatsApp.

Em particular, estima-se que os jornais económicos cresçam 645% quando considerado o universo total de publicações (impressas e partilhadas via aplicação) face ao número de impressões médias mensais da mesma. De forma idêntica, estima-se um crescimento de 550% nas revistas de motores, 539% nos jornais desportivos e de 492% nas revistas de grande informação com a leitura online e via WhatsApp dos mesmos.

De acordo com o mesmo estudo, as revistas de TV e cor-de-rosa são as que apresentam menor crescimento com a leitura online, apresentando um aumento de 127%,

O estudo revela ainda que 48% dos que leem jornais ou revistas através da aplicação WhatsApp são adultos dos 35 a 54 anos, enquanto que 35% possuem entre 18 e 34 anos.